Kysely: Britit haluavat uuden Brexit-sopimuksen

Kuukausi ilman EU:ta näyttää kääntäneen mielialoja Britanniassa.

Enemmistö briteistä haluaa, että kauppasopimus EU:n kanssa neuvotellaan uudelleen. Express-lehti on kysynyt lukijoiltaan, pitäisikö pääministeri Boris Johnsonin hylätä nykyinen sopimus ja neuvotella uusi. 85 prosenttia on vastannut kannattavansa uusia neuvotteluja, 13 prosenttia vastustaa niitä. Brexit-kauppasopimus on ollut voimassa runsaan kuukauden.

Kysely on edelleen kesken. Express-lehti ei ole julkaissut vastaajien määrää. Kyselyn luotettavuus on heikko, koska vastaajiksi on valikoitunut vain joukko Expressin lukijoita, joten se ei kuvaa kaikkien brittien tuntoja. Verkkouutiset kuitenkin julkaisee tuloksen, koska uuden sopimuksen kannatus kyselyssä on merkittävästi suurempi kuin sen vastustus. Express-lehti on kannattanut EU-eroa, mikä saattoi vaikuttaa Brexit-kansanäänestyksen tulokseen vuonna 2016.

Britannia erosi EU:sta vuosi sitten. Ero ei kuitenkaan astunut voimaan heti, vaan vasta vuoden 2021 alussa. EU ja Britannian saivat jouluaattona neuvoteltua valmiiksi kauppasopimuksen, joka on ollut voimassa tämän vuoden alusta lähtien.

Britannian rekkakuskeja edustava liitto kertoi maanantaina, että vienti Britanniasta EU:hun on romahtanut 68 prosenttia Brexitin jälkeen. Maan hallitus on kiistänyt tiedon.

Britannian hallitus vaati viime viikolla, että EU joustaa Brexit-sopimuksen Pohjois-Irlanti-pykälästä. Kyseisessä pykälässä todetaan, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen rajan on pysyttävä avoinna Brexitistä huolimatta. Tästä on seurannut, että rajatarkastuksia joudutaan tekemään Pohjois-Irlannin ja muun Britannian välillä, mistä taas on seurannut vaikeuksia kuljetusyrityksille.

Myös kalastuksesta on syntynyt kiistaa. Brexitin jälkeen EU on alkanut rajoittaa muun muassa simpukoiden tuontia Britanniasta. Britannian hallitus on uhannut EU:ta ”kovilla toimilla”, jos EU ei jousta.