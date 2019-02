”Kyse on siitä, koska luovutaan” – Sanna Marin autojen polttomoottoreista

Sdp:n vt. puheenjohtajan mukaan autoja ei tulla hakemaan ihmisten pihoista.

Puoluejohtajat osallistuivat torstai-iltana Sitran, WWF:n ja Helsingin Sanomien ilmastopaneeliin.

Sdp:n ilmasto-ohjelmassa puhutaan aikataulun laatimisesta seuraavalla hallituskaudella uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi. Puolueen johtohahmot ovat takellelleet asiaa selittäessään.

Sdp:n vt. puheenjohtaja Sanna Marinille esitettiin paneelissa ennalta ilmoitettu kysymys ”minulla on Toyota Verso. Milloin Sdp tulee hakemaan tämän polttomoottoriauton meidän autotallista?”.

– Me emme tule hakemaan sitä autoa sinun pihastasi. Siitä ei ole kyse. Kyse on siitä, että milloin linjataan siitä, että uusista myytävistä polttomoottoriautoista luovutaan, Sanna Marin vastasi.

Milloin niistä luovutaan?

– Me emme ole tätä aikataulua lyöneet lukkoon. Meidän mielestämme se pitää seuraavalla hallituskaudella tehdä. Eri maat ovat säätäneet erilaisia aikatauluja, muut pohjoismaat liikkuvat vuosissa 2025-2030. Isot autovalmistajamaat Ranska, Iso-Britannia, Saksa ovat ottaneet erilaisia vuosilukuja tähän, Marin totesi.

– Joka tapauksessa on selvää, että Euroopassa yhä useampi maa on tehnyt tämän kaltaisen linjauksen kiellosta. Autovalmistajat ovat siirtymässä siihen, että vanhasta polttomoottoriteknologiasta ollaan siirtymässä eteenpäin esimerkiksi sähköautoihin. Me olemme tämän linjan ottaneet. Tämä aikataulu pitää seuraavalla hallituskaudella tehdä, ja tähän me olemme sitoutuneet.

Päästötön

kannattavaksi

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi uskovansa ”tässä jos jossakin” taloudellisiin ohjauskeinoihin, ei niinkään kieltoihin.

– Jos me jatkamme sitä mitä olemme tehneet: verotamme päästöjä, verotamme ja otamme hintaa auton käytöstä, niin se johtaa siihen – kun me rakennamme sitä määrätietoisesti oikeaan suuntaan – että ihmiset ymmärtävät, että on kannattavaa ostaa päästötön tai pienipäästöinen auto, Petteri Orpo totesi.

– Jos tuemme uuden teknologian kehittämistä samaan aikaan, se johtaa siihen, että meidän autokantamme uudistuu. Ja vain sitä kautta päästöt vähenevät.

Orpon mukaan hän on esittänyt autoveron poistamista päästöttömiltä autoilta ja merkittävää laskemista pienipäästöisiltä autoilta seuraavalla hallituskaudella. Erotus kerättäisiin enemmän päästäviltä autoilta.

– Tämä on hyvin yksiselitteinen linja.