Kympillä kuussa alkuun eikä jatkokaan ole rakettitiedettä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaurastumisessa korostuu kyky säästää pitkän aikaa ja sijoittaa ylijäävä raha tuottaviin kohteisiin.

Danske Bankin teettämässä kyselyssä vajaat 12 prosenttia suomalaisista vastaajista piti vaurastumistaan suuressa määrin mahdollisena. 49 prosenttia arveli, että vaurastuu vain vähän tai ei vaurastu lainkaan.

Danske Bankin Suomen Varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksosen mukaan suomalaiset ovat vain hieman pessimistisempiä vaurastumismahdollisuuksiensa suhteen kuin pohjoismaalaiset keskimäärin.

– Suomalaisten pessimismi heijastuu kuitenkin myös varallisuuden kehitykseen. Tilastokeskuksen vastikään julkaistu varallisuustutkimus osoittaa, että suomalaisten nettovarallisuus vuonna 2016 oli jonkin verran laskenut verrattuna edelliseen tutkimusvuoteen 2013, Laaksonen kertoo pankin tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan vain kolme prosenttia suomalaisista kokee jo olevansa vauraita. Sen sijaan ruotsalaisista seitsemän prosenttia kokee olevansa vauraita.

– Ruotsissa säästämisaste on Euroopan korkein, kun taas Suomessa se kääntyi negatiiviseksi vuonna 2016. Lisäksi ruotsalaisilla on pitkä historia sijoittajina. Muun muassa eläkejärjestelmä ja verotukselliset kannustimet ovat tehneet sijoittamisesta Ruotsissa koko kansan huvia, Laaksonen arvioi.

Vauraus merkitsee 63 prosentille suomalaisista vapautta henkilökohtaisista talousmurheista. 57 prosenttia suomalaisista ajattelee, että vauraus tarkoittaa taloudellista riippumattomuutta. Vain 18 prosentille vauraus tarkoittaa suuria säästöjä.

Vaurastuminen on Danske Bankin mukaan usein pitkä projekti, jossa korostuu kyky säästää pitkän aikaa ja sijoittaa ylijäävä raha tuottaviin kohteisiin. Suomalaisista kuitenkin vain 36 prosenttia kertoo sijoittavansa osakkeisiin tai muihin arvopapereihin. Yleisimmät syyt olla sijoittamatta ovat ylimääräisen rahan puute ja se, että omat taidot koetaan puutteellisiksi.

– Sijoittamiseen liittyy valtavasti myyttejä, joilla ei ole välttämättä mitään totuuspohjaa. Jo kympillä kuussa pääsee sijoittamisessa alkuun eikä se siitä eteenpäinkään ole rakettitiedettä. Olennaista on, että oma tavoite on selvillä, milloin siihen haluaa päästä ja laatia itse tai asiantuntijan kanssa suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen jälkeen on tärkeintä lähteä toteuttamaan suunnitelmaa, Laaksonen kehottaa.