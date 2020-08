Kymmenissä tehtaissa koronaryppäitä: Viikossa 75 tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksen varoitetaan leviävän Britannian elintarvikealan tuotantolaitoksissa.

Koronavirus on levinnyt hälyttävän nopeaan tahtiin elintarvikealan tehtaissa Britanniassa.

Itä-Englannin Norwichin lähellä sijaitseva Banham Poultry -laitos ilmoitti sulkevansa ovensa uuden tartuntaryppään vuoksi. Ensimmäinen Covid-19-tapaus havaittiin viime perjantaina yhden työntekijän alettua oirehtia.

Maanantaina 15 testatusta työntekijästä seitsemällä vahvistettiin tartunta. Tapauksia on BBC:n mukaan jo 75 kappaletta.

Alan valvontaviranomainen FSA on ilmoittanut tarkkailevansa 40 elintarvikealan tehdasta ja muuta laitosta, joissa on havaittu aktiivisia tartuntaryppäitä. FSA:n mukaan tartuntariski kuluttajille on hyvin pieni.

Toimipisteitä on suljettu viime viikkoina eri puolilla Britanniaa. Asiantuntijat arvelevat, että virus voi levitä tavanomaista tehokkaammin tehtaiden viileissä olosuhteissa. Vastaavista tapauksista on kerrottu kesän aikana myös esimerkiksi Saksassa.

FSA:n johtaja Colin Sullivanin mukaan tapaukset eivät ole yllättäviä Britannian yleisen epidemiatilanteen vuoksi.

– Tämä johtuu elintarviketehtaiden olosuhteista: aerosoleista, ihmisten työskentelystä lähekkäin, työntekijöiden yhteisasuntoloista ja matkustelusta. Kaikki nämä tekijät on otettava huomioon, Collin Sullivan sanoi viraston kokouksessa.