Kymmeniin Prismoihin tulossa pian uusi ominaisuus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

S-ryhmä laajentaa ja uudistaa ruoan verkkokauppapalveluaan.

S-ryhmä laajentaa ruoan verkkokauppaverkostoa alkuvuodesta, kun mukaan tulee parikymmentä uutta Prismaa eri puolilta Suomea. Laajenemisvauhti jatkuu koko vuoden.

– Aiomme tuplata tämän vuoden aikana verkkokauppaverkostomme myymälät. Tämän vuoden lopussa meillä on noin 70 myymälää mukana. Tavoitteenamme on jatkaa Suomen johtavana ruokakauppiaana verkossa. Kasvupotentiaalia on, S-ryhmän vähittäiskaupan kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu kertoo tiedotteessa.

Jatkossa palvelua tarjoavat muun muassa Iisalmen, Seinäjoen, Kokkolan, Vaasan, Pietarsaaren ja Ylivieskan Prismat.

Pääkaupunkisueudulla kaikkiin Prismoihin pyritään tuomaan ruoan verkkokauppatilausten noutopiste tämän vuoden aikana. Myös kotiinkuljetukset laajenevat.

– Ruoan verkkokaupan verkosto laajenee kaupungit ja Prismat edellä, mutta mukaan tulee myös pienempien paikkakuntien S-marketteja paikallisen tilanteen ja kysynnän mukaan, digitaalisten palveluiden päällikkö Matti Torniainen S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

Verkkokaupan osuus koko Suomen ruokakaupasta on reilu 100 miljoonaa euroa eli noin 0,5 prosenttia. S-ryhmän mukaan kaupan kasvupotentiaali on merkittävä.

– Hyvät kokemukset verkkokaupasta houkuttelevat kokeilemaan verkko-ostamista. Moni kokeilijoista päätyy tilaamaan ruokaostoksensa säännöllisesti verkosta. Verkkokaupan keskiostos on moninkertainen kivijalkaan verrattuna.