Kymmenet tuhannet raivoavat Iranin kaduilla

Iranissa on reagoitu raivokkaasti Yhdysvaltain suorittamaan lennokki-iskuun Irakin pääkaupunki Bagdadin kansainvälisellä lentoasemalla. Hyökkäyksessä kuoli Iranin Quds-joukkojen komentaja Qassem Suleimani, jonka on epäilty järjestäneen viime vuosien aikana useita iskuja amerikkalaisjoukkoja vastaan.

CNN:n mukaan kymmenet tuhannet iranilaiset ovat kerääntyneet Teheranin kaduille osoittamaan mieltään Yhdysvaltoja vastaan. Vastaavia mielenilmauksia on järjestetty jopa sadoissa kylissä ja kaupungeissa eri puolilla maata.

Iranin korkein johtaja, ajatollah Ali Khamenei on ilmoittanut nimittäneensä Soleimanin seuraajaksi kenraalimajuri Ismail Qaanin.

– Kenraali Ismail Qaani toimi merkittävänä komentajana pyhässä puolustuksessa [Iranin ja Irakin välisessä sodassa 1980–1988] ja on palvellut useita vuosia marttyyrikomentajan [Soleimanin] kanssa Quds-joukoissa, Khamenei toteaa tiedotteessa.

Iranin valtiollisen median mukaan maan ilmavoimien F-14 Tomcat -hävittäjäkoneet partioivat parhaillaan Irakin vastaisen rajan tuntumassa.

Tens of thousands of people are rallying on the streets of Iranian capital Tehran following the US airstrike that killed Qasem Soleimani. https://t.co/OdPzDFs4kP pic.twitter.com/V16zAWNyDO

— CNN (@CNN) January 3, 2020