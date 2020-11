Kymmenen trendiä, jotka tulisi tietää: Maailma menee parempaan

Hyvääkin kehitystä tapahtuu paljon.

Tutkimukset kertovat länsimaisten ihmisten uskovan, että elämämme yleisesti kehittyy huonompaan suuntaan. Se vaan ei ole totta.

Marian Tupyn ja Ron Baileyn uutuuskirja Ten Global Trends Every Smart Person Should Know ei nimestään huolimatta kerro vain kymmentä, vaan kymmeniä trendejä, jotka osoittavat toista. Ihmisen elämän puitteet ovat menossa parempaan, josta kirjassa todistetaan selvillä grafiikoilla ja taulukoilla.

Valtavia ongelmiakin tietysti on. Koronankin keskellä voi kuitenkin olla vaikeaa tiedostaa, että hyvää muutosta tapahtuu ja asiat hiljalleen paranevat jatkuvasti.

Kirjan mukaan Top 10 maailmanlaajuista trendiä ovat:

1. Suuri vaurastuminen. Vuodesta 1820 maailmantalous on kasvanut yli satakertaiseksi.

2. Köyhyyden loppu. Nykytahdilla enää alle viisi prosenttia maailman väestöstä elää 2030 äärimmäisessä hädässä.

3. Kantokyky riittää. Ainuttakaan oletettavasti uudistumatonta luonnonvaraa ei ole menetetty.

4. Väestönkasvu pysähtyy. Ihmisten määrä ei kasvanekaan yli 10 miljardin.

5. Nälänhädän loppu. Nälkää nähdään enää sota-alueilla.

6. Enemmän luonnontilaista maata. Metsien määrä on kasvanut suuresti.

7. Kaupunkiplaneetta. Kaupungistuminen tekee hyvää niin ihmiselle kuin luonnolle.

8. Demokratia jyrää. Täysin itsevaltaisia maita on enää noin 10 prosenttia.

9. Pitkä rauhantila. Sotia on yhä vähemmän.

10. Turvallisempi maailma. Yhä harvempi kuolee onnettomuuksissa.