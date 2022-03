Kymmenen miljoonaa ihmistä pakenee Venäjän hyökkäystä

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan kymmenen miljoonaa – eli lähes neljännes väestöstä – on paennut kodeistaan Venäjän aloittaman sodan vuoksi. UNHCR kuvailee määrää ja pakenemisen nopeutta ja laajuutta ennennäkemättömäksi viime vuosikymmenien aikana.

Noin 3,5 miljoonaa ihmistä on lähtenyt Ukrainasta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan 24. helmikuuta. Lähes kaksinkertainen määrä on paennut turvallisempiin Ukrainan osiin.

Puolaan on paennut yli 2,1 miljoonaa ihmistä sodan alkamisen jälkeen, Puolan rajavartiosto kertoi maanantaina.

Määrät ovat kuitenkin BBC:n mukaan laskussa. Sunnuntaina 33 800 ihmistä ylitti Ukrainan ja Puolan rajan, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin lauantaina.

Osa pakenevista ihmisistä on jo lähtenyt Puolasta muihin kohdemaihin. Varsovan yliopiston siirtolaistutkimuksen professori Maciej Duszczykin arvion mukaan noin 1,2 miljoonaa ihmistä on yhä Puolassa. Yli neljännesmiljoonaa ihmistä on palannut Ukrainaan Puolan kautta sodan alkamisen jälkeen.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.

The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.

