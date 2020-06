Kymmenen ikävää ennätystä – koronan uutta polttopistettä epäillään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virus jyllää USA:n eteläisissä osavaltioissa.

Yhdysvalloissa kymmenen osavaltiota on rikkonut tällä viikolla ennätyksen uusien koronavirustartuntojen määrässä, kun katsotaan seitsemän päivän keskiarvoa koko pandemian ajalta, kertoo CNN.

Suurinta kasvu on ollut Floridassa, jossa on todettu alkuviikosta keskimäärin yli 2 500 tartuntaa päivässä.

Philadelphian lastensairaalan ja Pennsylvanian yliopiston tutkijat arvioivat Floridan täyttävän ”kaikki tunnusmerkit koronaviruksen seuraavaksi polttopisteeksi”. Heidän mukaansa riskit saattavat olla pahimpia, joita on epidemiassa tähän mennessä nähty.

– Viruksen leviämisen mahdollisuus on erittäin, erittäin hermostuttavaa ja sillä olisi katastrofaalisia seurauksia, Alabaman yliopiston tartuntatautiosaston johtaja, tohtori Jeanne Marrazzo toteaa CNN:lle.

Hän viittaa Floridan ikäjakaumaan sekä vanhusten ja hoivakotien suureen määrään.

Osavaltiossa todettiin tiistaina huippulukema 2 783 tartuntaa. Osavaltiossa lyötiin uusien tartuntojen ennätysmäärä samalla viikolla neljä kertaa.

Maanantaina sairaalahoidossa oli 2 326 potilasta, kuolleita on tullut yhteensä hieman yli 3 000. Tartuntoja on yli 8 000.

Miami Heraldin mukaan uusien tartuntojen määrä on pysynyt tuhannen yläpuolella katkeamatta jo kahden viikon ajan.

Kokonaistilanne Yhdysvalloissa on hiipumassa. Epidemia iski ensin New Yorkiin ja sen lähellä oleviin osavaltioihin, mutta on nyt maan eteläosassa.

Virusennätyksiä ovat Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan rikkoneet Floridan lisäksi Alabama, Arizona, Kalifornia, Nevada, Pohjois-Carolina, Oklahoma, Oregon, Etelä-Carolina ja Texas.