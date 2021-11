Kylmänpurkaus tulee nyt, seuraava viikonloppuna

Sateita tulee tällä viikolla vetenä, räntänä ja lumena.

Kuluvan viikon säästä luvataan hyvin vaihtelevaa. Tiistain sateet alkavat Forecan mukaan laajalti lukema, joten lunta voi tulla paikoin myös Etelä-Suomen sisämaassa.

Etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi tai jopa navakaksi, ja pitkin länsirannikkoa on myrskypuuskia. Viikon keskivaiheilla on hetkellisesti lauhaa, mutta sää viilenee jälleen loppuviikkoa kohden.

– Nyt on tulossa syksyisen sahaavaa säätä: viikko alkaa etelässä asti lähes talvisen kylmässä säässä, mutta tiistaina lauhtuu voimakkaasti. Viikon puolivälissä sää pysyttelee melko lauhana ja Lapissa asti päästään välillä plusasteiden puolelle, mutta näillä näkymin viikonloppuna tulee seuraava kylmänpurkaus, Forecan meteorologi Anna Latvala toteaa.

Maanantain vastaisena yönä kylmintä oli Enontekiön lentoasemalla, jossa mitattiin -19,6 astetta. Myös ensi yöstä on tulossa kylmä.

– Lämpötila laskee etelässä monin paikoin viiden pakkasasteen vaiheille, maan keskiosassa on 0–10 pakkasastetta, lauhinta on länsirannikolla. Pohjoisessa on kylmempää, Lapissa on enimmäkseen 10–20 pakkasastetta. Rikotaanko syystalven tähän asti kylmin lämpötila riippuu paljolti siitä, kuinka nopeasti pilvisyys lisääntyy yöllä, Latvala sanoo.