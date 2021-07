Kylmän sodan pommikoneet Venäjän harjoituksessa: Videolla sarja takatykistä

Tupolev 95MS-pommikone on yksi viimeisistä taistelukoneista, joissa on takatykki.

Venäjän puolustusministeriö julkaisi videon maan ilmavoimien säännöllisiltä pitkän matkan pommikonelennoilta, kertoo The War Zone. Videolla näkee harvinaista Tupolev Tu-95MS-pommikoneen takatykkitoimintaa.

Kyseessä on yksi harvoista sotilaskoneista maailmalla, jossa on toisen maailmansodan aikaisten pommikoneiden tyyliin takatykki. Neuvostoliitto otti koneen käyttöönsä vuonna 1956 eli vuotta myöhemmin kuin Yhdysvallat oman B-52-pommikoneensa.

Pommikoneet nousivat lentoon Lounais-Venäjän Saratovin alueelta ja lensivät yhteensä noin 3900 kilometriä ilmatankkauksella.

– Lisäksi Irkutskin alueella TU-95MS:n miehistö Amurin pitkän matkan lentolaivueesta harjoitti ampumistoimintaa lentokoneen tykeillä, ilmoitti Venäjän puolustusministeriö.

Amurin pitkän matkan TU95MS-laivueita on kolme ja ne sijaitsevat Ukrainkan lentotukikohdassa Amurin alueella Venäjän Kaukoidässä. Kone on käymässä modernisointiprosessia läpi, mutta muuten videiolta on nähtävissä koneiden olevan 1950-luvun sisustuksessaan. Myös 23 millimetrin takatykit ovat todennäköisesti peräisin samalta ajalta. TU-95MS-koneessa on seitsemän miehen miehistö.