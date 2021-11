Kylmää, mutta vain hetken – jopa yli 20 astetta

Pohjoisimmassa Suomessa voidaan viikonloppuna palella kunnolla.

Forecan mukaan sää kylmenee Suomessa hetkellisesti. Osa sateista voi viikonloppuna ja ensi viikon alussa olla etelässäkin räntää tai lunta. Sateiden reittien ja olomuotojen ennusteet ovat vielä epävarmoja.

Lapissa saatetaan yltää lähiaikoina syksyn kylmimpiin lukemiin.

Viikonlopun aikana ilmavirtaus kääntyy puhaltamaan pohjoisen puolelta.

– Meille virtaa kylmempää ja kuivempaa ilmaa, jonkin verran sateita tulee eri puolilla maata eri olomuodoissa. Suomen eteläpuolella liikkuu sadealueita lännestä itään, mutta sateiden reittien ennustettavuus on heikko. On siis vielä epävarmaa, mitkä sateista yltävät etelärannikolle asti ja mitkä menevät etelän puolelta ohi, Forecan meteorologi Joanna Rinne toteaa Forecan sivuilla.

Ennustemalleissa on näkynyt etelään niin vesi-, räntä- kuin lumisateitakin.

Perjantain ja lauantain vastaisena yönä sateet alkavat suurelta osin väistyä, mutta etelärannikolle näyttää leviävän lännestä uusia vesisateita. Yölämpötila laskee hieman päivän lämpötilasta, mutta eroa lämpötiloissa on enimmillään pari astetta.

Lauantaina päivä on poutainen.

– Mutta etenkin maan keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja vetenä, maan itäosassa on pieni mahdollisuus paikalliseen räntäsateeseen vesisateen seassa. Pohjoisessa on pilvistä, vähäisiä sateita tulee paikoin. Pohjoisen sateet ovat pääosin lunta tai räntää, Etelä-Lapissa osin myös vettä, Rinne ennustaa.

Lauantaina sää viilenee niin, että päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa laajalti 1–5 astetta, pohjoisessa −4…+2 astetta.

Sunnuntaina pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus voimistuu suuressa osassa maata. Samalla sää muuttuu selkeämmäksi.

– Maan eteläosassa on kuitenkin pilvistä tai pilvistyvää. Suomen eteläpuolelta kulkee päivällä sateita, jotka saattavat ulottua myös maan eteläosaan. Mahdolliset sateet ovat näillä näkymin enimmäkseen vettä, mutta sateiden seassa saattaa tulla myös räntää.

Päivälämpötila on sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen −1…+3 astetta. Pohjoisessa pakkasta on 1–10 astetta, Pohjois-Lapissa jopa 10–15 astetta.

– Sunnuntain ja maanantain välinen yö on lähes koko maassa poutainen, mutta etelärannikon tuntumassa sadetilanne riippuu eteläisen sadealueen reitistä. Etelässä lämpötila on nollan vaiheilla, muualla maassa on pakkasta. Maan etelä- ja keskiosassa pakkaslukemat jäänevät alle 10 asteeseen, Lapissa pakkasta on 10 asteesta jopa 20 asteeseen, Joanna Rinne sanoo.

Ensi viikko alkaa ennusteen mukaan kylmänä ja kuivana. Maanantain ja tiistain aikana pohjoinen ilmavirtaus saavuttaa myös eteläisimmän Suomen.

Suunnilleen vuosi sitten Suomessa mitattiin uusi marraskuun lämpöennätys, kun Jomalassa Ahvenanmaalla oli 6.11.2020 peräti 16,6 °C. Nyt sää on kylmenemässä väliaikaisesti – jopa yli 20 asteen pakkasetkin ovat pian mahdollisia osassa maata.https://t.co/kkbZNXNs8I #sää — Foreca Suomi (@forecasuomi) November 5, 2021