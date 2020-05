Tässä tilanteessa suomalaiset osaavat tinkiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autokaupoilla 65 prosenttia suomalaisista valitsee tinkimisen kiinteän hinnan sijaan.

Suomalaisia ei ole perinteisesti pidetty tinkimiskulttuurin kannattajina. Kuitenkin suurin osa suomalaisista mieluummin tinkii autokaupoilla, kun valitsee kiinteän hinnan, ilmenee Kamuxin teettämästä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan 65 prosenttia suomalaisista haluaa mahdollisuuden tinkiä autokaupoilla ja 20 prosenttia pitää kiinteää hintaa parempana. Loput 15 prosenttia ei ottanut kantaa aiheeseen.

– Tulos tavallaan yllättää ja toisaalta taas ei. Autokaupassa on tinkiminen ollut perinteisesti osa kaupantekokulttuuria. Autokauppaan Suomessa liittyy usein myös vaihtoauto, joten on aika luontevaa, että asiakkaan kanssa käydään keskustelua hinnasta tai tarkemmin sanoen välirahan suuruudesta. Kaupan hierominen voi olla joillekin myös viihdyttävä tapahtuma, Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki kertoo.

– Kaikki eivät jaksa tai halua käyttää aikaa hintakeskusteluihin, se on ihan selvä. Aika paljon on julkisuudessa puhuttu esimerkiksi kiinteästä hinnasta tai kiinteästä kuukausikulusta, ja siihen peilaten tutkimustulos on hiukan yllättävä. Yllättävää oli myös se, että asiasta oltiin hyvin samaa mieltä eri ikäryhmien keskuudessa, Iiskonmäki jatkaa.

Tutkimuksen mukaan naiset ja miehet ovat täysin yksimielisiä tinkimisestä, sillä kummassakin ryhmässä tinkimismahdollisuutta pitää hyvänä 65 prosenttia vastaajista.

Kaikista ikäluokista hiljattain ajokortin saaneet eli 18-24-vuotiaat ovat eniten tinkimismahdollisuuden kannalla. Jopa 75 prosenttia nuorimmasta autolijaikäpolvesta pitää tinkimismahdollisuutta hyvänä.

– Siihen varmasti vaikuttaa se, että ollaan hankkimassa ensimmäistä autoa ja käytössä on rajallinen määrä rahaa, Iiskonmäki pohtii.

Kamuxin kysely tuotettiin Bilendin hallinnoimassa M3 Panelissa 28.1.-2.2.2020. Siihen vastasi 1000 18‒70-vuotiasta ajokortinomistajaa.