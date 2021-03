”Kyllä kuuluu pääministerille – siitä jopa maksetaan hyvin”

Kokoomusedustajan mukaan vastuu kokonaisuudesta on ennen kaikkea Sanna Marinilla.

Kokoomuksen iisalmelainen kansanedustaja Markku Eestilä kertoo Facebookissa, miksi hän ei kannata rokotusjärjestyksen muuttamista maan sisällä – ”sori vaan kaikki asiantuntiat”.

Itä-Suomessa asuu Eestilän mukaan suhteellisesti enemmän ikäihmisiä ja he ovat keskimääräisesti sairaampia kuin muualla Suomessa.

– Pohjois-Savo pitänee edelleen kärkisijaa sairastavuusindeksillä mitaten, joten kaiken kaikkiaan – myös terveydellisillä syillä – rokotusjärjestyksen painottaminen jonkin toisen alueen hyväksi on aluepolitiikkaa ja politiikkaa, Markku Eestilä toteaa.

Hänen mukaansa ”kokemattomat, julkikuvastaan tarkat ja valitettavan mediaorientoituneet (lue median ohjaamat) ministerit ovat siis taipumassa antamaan etusijan joillekin valituille alueille”.

– Toki terveydenhuollon ja epidemiologian asiantuntijoihin voi nojata, mutta he eivät ole kokonaisuuden asiantuntijoita. Vastuu kokonaisuudesta on ministereillä, ja minun mielestä ennen kaikkea pääministerillä. Olen tätä kokonaisvastuuta perännyt kyselytunnilla itse pääministeriltä, mutta se ei kuulu kuulemma hänen vastuualueelleen. Kyllä kuuluu, siitä jopa maksetaan hyvin, Eestilä huomauttaa.

– Kansalaisten kokema yhdenvertaisuus ja kokemus siitä, että valtio kantaa vastuunsa kaikkien alueiden ja kaikkien ihmisten tulevaisuudesta syntyy vain tekojen kautta. Aluekehitys ja poliittinen retoriikka ovat koko 2000-luvun olleet peilikuvia keskenään. Puhetta riittää, tekoja ei. Tämä kehitys näkyy tietenkin poliittisella kartalla ja gallupeissa. Uskossa on hyvä elää, mutta ei väärässä.

Jos ja kun koronaongelmia riittää tiheästi asutuilla alueilla, tarvitaan Eestilän mukaan enemmän kokoontumisrajoituksia paikallisesti.

– Sen takia se tartuntautilaki on olemassa, että sitä käytetään! Nyt on vuosi hallituksessa väännetty kättä esimerkiksi pakollisten terveystarkastusten syvimmästä olemuksesta maan rajoilla, vaikka laki on ollut ja on yksiselitteisen selvä. Sanasaivartelu lain suhteen ja sen epämääräinen tulkinta kielii vain ideologisista ongelmista eli syndrooma on sama, joka estää valkoposkihanhien ampumisen Pohjois-Karjalassa.