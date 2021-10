Kyberiskun väitetään sulkeneen Iranin bensiiniasemat

Laajamittainen häiriö on keskeyttänyt polttoaineen myynnin ympäri Irania. Iranilaisen IRNA:n ja joidenkin muiden paikallisten medioiden mukaan taustalla saattaa olla kyberhyökkäys. Iranilaismedian mukaan valtion polttoainekortilla ei ole saanut tänään ostettua polttoainetta häiriön takia. Valtaosa iranilaisista käyttää kortteja.

Iranissa kuvatuilla videoilla näkyy bensa-asemille jonottavia autoilijoita.

Sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden perusteella maanteillä sijaitseviin elektronisiin ilmoitustauluihin on myös ilmestynyt ”Khamenei, missä polttoaine on?” -tekstejä. Tällä viitataan maan ylimpään johtajaan ajatollah Ali Khameneihin.

Mahdollisen kyberiskun tekijästä ei vielä tiistaina iltapäivällä ollut tietoa.

Israelilainen Jerusalem Post mainitsee tapausta koskevassa uutisessaan Iranin viime viikolla amerikkalaisjoukkojen käyttämään tukikohtaan Syyriassa tekemän lennokki-iskun.

Jerusalem Postin mukaan israelilaisasiantuntija Harel Menashri arvioi, että näin laajamittaisen iskun takana on todennäköisesti valtiolline taho.

#BREAKING: Hackers who #Iran's Regime has announced to be from #Israel have conducted a successful cyber attack at gas stations across #Iran. They have also hacked digital billboards in various cities of #Iran. "#Khamenei, where is my fuel?" is displayed on the hacked billboards! pic.twitter.com/Nr2PUXLZV9

