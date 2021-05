Kuvat teiden kunnosta järkyttävät: 15 sentin urat, autot juuttuvat mutaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maitorekat ovat kieltäytyneet hakemasta tiloilta maitoa teiden surkean kunnon vuoksi.

Valion maitoautot ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä maidon haun kahdelta maitotilalta Sallan kunnassa Lapissa.

Keskeytys johtuu teiden huonosta kunnosta. Maitoautot eivät liikennöi huonokuntoisiksi ja vaarallisiksi luokitelluilla teillä.

Tapaukset nousivat julkisuuteen, kun Sallan Koutelossa maitotilan omistava Aleksi Hernberg teki aiheesta päivityksen Sallan puskaradio –ryhmään. Julkaisusta otettua kuvankaappausta on jaettu Facebookissa useissa ryhmissä, joissa on vedottu maitotilallisten auttamiseen.

Henkilöautojenkin kerrotaan juuttuneen mutaan.

– Ohessa olevat kuvat on otettu tänään toiselle maitotilalle vievällä valtion tiellä. YIT on pääurakoitsija ja ELY on valvojana omistajan (valtion) toimesta. Muutkin alueen tiet ovat lähes samanlaisessa kunnossa ja alueella asuu vakituisesti paljon ihmisiä, sekä työssäkäyviä että kouluun kuljetettavia lapsia, jotka joutuvat käyttämään näitä teitä päivittäin, Kuusamossa asuva Tiina Karjalainen kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

– Teiden kunnostus on laiminlyöty jo useiden vuosien ajan, vaikkakin teitä käyttävät ovat parhaimmillaan viikottain antaneet palautetta teiden huonosta kunnosta, hän sanoo.

Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Lapin Kansa.

"Surkea tie estää maitotilallista tienaamasta elantoaan" – Valio ilmotti sallalaiselle maatilayrittäjälle, ettei maitoa haeta ennen kuin soratie perille on kunnostettu @tosentti https://t.co/CWhuOylMqQ — Blythe Smith (@BlythexSmith) May 22, 2021