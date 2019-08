Kuvat saattoivat paljastaa Pohjois-Korean ohjussukellusveneen

Pohjois-Koreasta otettujen satelliittikuvien uskotaan paljastaneen Pohjois-Korean uuden ohjussukellusveneen sijainnin, kertoo CBC News.

Sinpossa sijaitsevasta sukellusvenetelakasta otetuissa tuoreissa satelliittikuvissa näkyy sukellusvene, joka ei mittojensa ja ulkonäkönsä puolesta voi olla yksikään ennestään tunnetuista Pohjois-Korean laivaston sukellusveneistä.

Kuvien perusteella on arvioitu, että sukellusveneellä pystytään todennäköisesti laukaisemaan samanaikaisesti useita ydinaseilla varustettuja ohjuksia. Asiantuntijat uskovat, että ohjuksiin voidaan asentaa myös ydinkärkiä.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un esiintyi sukellusveneen kanssa aiemmin heinäkuussa. Pohjois-Korean valtiollinen KCNA-media ei kertonut yksityiskohtia sukellusveneen taktisista kyvyistä tai koosta, mutta kertoi maan ottavan aluksen käyttöön pian.

Ohjussukellusveneen käyttöönotossa kestää asiantuntijoiden mukaan kuitenkin vielä arvioitua kauemmin. Sukellusveneen testaamisessa arvioidaan veneen valmistumisenkin jälkeen menevän vielä vähintään vuoden verran.

Satellite photos indicate North Korea is building a ballistic missile submarine and may be making preparations to test a submarine-launched missile, according to an analysis of the commercial images by experts at a Washington-based think tank. https://t.co/cKLpZjK1kh

— NBC News (@NBCNews) August 28, 2019