Israel iski Syyriaan, kuvat paljastavat tuhon

Iranin Syyriassa sijainnut asevarasto tuhoutui täysin Israelin ilmavoimien tekemässä ilmaiskussa tiistaina, selviää ImageSat International (ISI) -yhtiön tuoreista satelliittikuvista.

Uutissivusto The Jerusalem Postin mukaan Damaskoksen ulkopuolella sijainneessa varastorakennuksessa säilytettiin Fajr-5-raketteja, joiden kantomatka on 75 kilometriä ja jotka voidaan laukaista ajoneuvon lavalta. ISI:n mukaan tuhottu varasto sijaitsi 40 kilometrin päässä Israelin rajasta.

Israelin tiistaisessa ilmaiskussa Damaskoksen alueella hyökättiin myös muihin Iranin ja Syyrian asevoimien kohteisiin. Iran tukee Syyrian hallitusta sisällissodassa.

Israelin viranomaiset ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa Iranin kasvavasta vaikutusvallasta ja läsnäolosta rajojensa läheisyydessä. Iranin sanotaan toimittavan Syyrian kautta aseita ja asejärjestelmiä libanonilaiselle Hizbollahille.

Hizbollah on poliittinen ja sotilaallinen libanonilaisten shiiamuslimien järjestö ja puolue, joka on Syyrian johdon läheinen liittolainen ja Israelin verivihollinen.

Israelin ilmavoimat on tehnyt useita ilmaiskuja Syyriaan.

#BREAKING: the #attacked (25 December 2018) site in the #Syrian 4th division camp is completely #destroyed. According to media reports, it was an Iranian #Fajr-5 rockets storehouse, located in an #Iranian base, only 40 km from the border with #Israel. pic.twitter.com/iPWpJDxYjn

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) December 27, 2018