Tällainen oli Winston Churchillin vaiettu salabunkkeri

Noin 22 kilometriä Lontoon alapuolella sijaitsee salainen ja harvoin vierailtu bunkkeri, jolla oli merkittävä rooli toisen maailmansodan lopputuloksessa, kertoo CNN.

Kyseessä on piilopaikka, josta käsin Britannian pääministeri Winston Churchill ohjasi toisen maailmansodan tärkeimpiä operaatioita, kuten Normandian maihinnoussua ja Dunkerquen taistelua. Churchillin kerrotaan oleskelleen bunkkerissa Lontoon pommitusten ajan marraskuusta joulukuuhun vuonna 1940.

Käynti bunkkeriin tapahtuu hylätyn metroaseman Down Streetin kautta. Metroasema avattiin Lontooseen vuonna 1907, mutta suljettiin kannattamattomana jo vuonna 1932. Metroasemalla ei ollut tarpeeksi asiakkaita, sillä se sijaitsi sittemmin kävelymatkan päähän avattujen Hyde Park Cornerin ja Green Parkin metroasemien vieressä. Metroasema oli myös rakennettu muita asemia syvemmälle, minkä vuoksi matkustaminen laitureille kesti muita asemia kauemmin.

– Kaikki asiat, jotka eivät tehneet siitä [Down Streetistä] kannattavaa asemana, tekivät siitä täydellisen salaisen bunkkerin toisen maailmansodan aikana, historiantutkija Siddy Holloway sanoo CNN:lle.

Hylätyllä metroasemalla on vielä nykyisinkin opasteita, jotka johtavat ”toimistoihin” ja ”komiteahuoneisiin”. Bunkkereissa työskennellyt henkilökunta oli pitkistä työvuoroista huolimatta paljon etuoikeutetummassa asemassa kuin maan päällä asuvat siviilit: Bunkkerissa oli muun muassa Royal Doulton -altaita, huippuvarusteltu keittiö ja kaksi messuhuonetta. Valmistettu ruoka oli ensiluokkaista, ja vuodessa annoksia valmistettiin yli 27 000.

Down Streetin metroasemalla sijaitseva bunkkeri on suurelle yleisölle tuntematon. Tunnetuin bunkkeri on pääministerin maanalaisena päämajana tunnettu Churchill War Rooms, joka kuuluu Iso-Britannian sotahistoriallisen museon Imperial War Museumsin käyntikohteisiin.

A new set of tours offers the public a rare opportunity to visit London's Down Street station, an abandoned tube station in Mayfair which played an important role in World War II https://t.co/IOQ6VjAu6r

— CNN International (@cnni) December 2, 2021