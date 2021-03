Neuvostoliiton helmestä jäinen aavekaupunki – asukkaat pakenevat

Pohjois-Venäjällä sijaitseva Vorkutan kaupunki on muuttunut lähes aavekaupungiksi, CNN kertoo.

Kaupungissa sijaitsi aina 1930-luvulta 1960-luvulle Vorkutinski ITL -työleiri, jossa oli enimmillään 72 000 vankia. Neuvostoliiton loppuaikoina kivihiilikentillä sijaitseva kaupunki houkutteli työntekijöitä kaikkialta Neuvostoliitosta erityisesti korkeamman palkkatasonsa vuoksi. Nykyisin Vorkutan väkiluku on kuitenkin enää murto-osa huippuvosien lukemista, sillä monet ovat muuttaneet pois kylmän sään, syrjäisyyden ja työpaikkojen rajallisuuden takia.

Kaupungissa vierailleen ja valokuvia ottaneen Maria Passerin mukaan suurin osa kaupungin rakennuksista on nyt tyhjillään.

– Kaupungissa on vain yksi asuinrakennus, jota ei ole hylätty, Passer sanoo ja jatkaa:

– Siellä ei ole kauppoja, ei pankkeja – ei yksinkertaisesti mitään.

Passerin mukaan kaupungissa asunnon tai talon omistavat ihmiset joutuvat yksinkertaisesti vain hylkäämään talonsa, koska niille ei löydy ostajia. Euroopan kylmimpänä kaupunkina tunnetussa Vorkutassa on talvisin jopa -50 astetta pakkasta.

– Kädet jäätyvät. Et voi liikuttaa käsiäsi kunnolla. On pakko pitää hanskoja, 38 asteen pakkasella kaupungissa vieraillut valokuvaaja kertoo.

Katso kuvat hylätystä venäläiskaupungista alta.

Call of Cthulhu #ttrpg horror inspiration. Abandoned homes above the arctic circle. Vorkuta, Russia. pic.twitter.com/YZ507R46wT

Photos: An Ice-Covered Russian Ghost Town – 11 images of snow and ice invading abandoned buildings in the dwindling coal-mining city of Vorkuta, north of the Arctic Circle. https://t.co/6se2vIUWOA pic.twitter.com/peFrKRzVDU

— The Atlantic Photo (@TheAtlPhoto) March 3, 2021