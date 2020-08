Kuvat näyttävät: Näin korona räjähti kesän aikana

Uudet koronavirustartunnat ovat kääntyneet kasvuun lähes joka puolella Eurooppaa, ilmenee koko Euroopasta kesän ajalta alueellisia koronatilastoja ja testauslukuja keränneen Jelmer Visserin koostamista maakuntakohtaisista kartoista.

The Innovatio Originsissa julkaistujen karttojen mukaan toinen aalto palasi Eurooppaan elokuun ensimmäisellä viikolla. Visserin koostamissa kartoissa voi hiirtä raahaamalla verrata keskenään koronaviruksen esiintyvyyttä 24.-31.7 ja 31.7.-7. elokuuta sekä 3.-10.7. ja 1.-7.8.

Kartoista voidaan nähdä, että vielä heinäkuussa koronatilanne oli Ruotsia lukuunottamatta varsin rauhallinen koko Euroopassa. Kartat ovat väritykseltään puhtaan valkoisia lähes koko Euroopassa.

Ensimmäisinä käänteen huonompaan ottivat heinäkuun ensimmäisillä viikoilla Espanja ja Belgia. Sen jälkeen uusia tartuntapiikkejä on esiintynyt myös Ranskassa, Alankomaissa, Iso-Britanniassa, Tanskassa, Itävallassa ja Tshekin tasavallassa.

Kartassa koronan yleistymisen tunnistaa violetista väristä. Elokuun ensimmäiselle viikolle tultaessa väri hohkaa vahvana erityisesti Espanjassa, Balkanilla Romaniassa ja Benelux-maissa. Ennen kirkkaimman violettina hehkunut Ruotsi on nyt nyt väritykseltään vaaleampi ja sekoittuu kartassa nyt oranssina hohkaavien maiden joukkoon.

Elokuun ensimmäisellä viikolla Euroopassa oli enää kolme maata, jossa uusissa koronatartunnoissa ei ollut havaittavissa muihin nähden selkää nousua. Ne olivat Unkari, Slovenia ja Suomi.

Jelmer Visserin tuottamia karttoja pääsee kokeilemaan tämän linkin kautta. Samalla sivulla on koko maailmasta tehty kooste positiivisten koronavirustartuntojen osuuksista otetuissa koronatesteissä.

