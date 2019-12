Kuvat näyttävät, miten USA:n salattu miekkaohjus tuhoaa

Yhdysvaltojen kerrotaan iskeneen jälleen Syyriassa salatulla ”miekkaohjuksella”. Viime viikon lopulla tapahtunut isku kohdistui ajoneuvoon Syyrian Aleppon alueella sijaitsevan Afrinin kaupungin lähellä. Surmansa sai vahvistamattomien tietojen mukaan kolme henkilöä. Alla näkyvät video ja kuvat näyttävät iskun jälkiä. Ne eivät sovi herkille.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa, että ohjusta on ilmeisesti käytetty myös viime viikon alussa iskussa Syyriassa. Tuolloin surmansa sai Hayat Tahrir al-Sham -jihadistiryhmän johtohahmoksi uskottu henkilö. Iskun jäljistä löytyy video alta.

Myös ”ninjapommina” tunnettu Hellfire-ohjuksen räjähteetön AGM-119R9X-versio on varustettu taistelukärjen sijasta kuudella miekkaa muistuttavalla terällä, jotka avautuvat ulospäin hieman ennen osumaa. Ohjuksesta tihkui ensi kertaa tietoja julkisuuteen toukokuussa. Tuolloin paljastui, että Al-Qaidan kakkosmies Abu Khayr al Masrin helmikuussa 2017 surmannut ilmaisku tehtiin aiemmin visusti salassa pysyneellä kineettisellä ohjuksella.

Ohjuksesta tässä kertovan War Zonen mukaan tuoreet Syyrian iskut valottavat aseen ominaisuuksia. Kuvissa näkyy muun muassa ohjuksen ydin, johon terät kiinnittyvät. Kuvien perusteella ohjus on myös erittäin tarkka. War Zonen arvion mukaan tarkkuus viittaa siihen, että se saatetaan kauko-ohjata maaliinsa esimerkiksi laserohjauksen sijaan. Tätä tukee myös se, että Aleppon yläpuolella on havaittu viime aikoina poikkeuksellisesti varustettu MQ-9-lennokki. Tavanomaisen aseistuksen sijasta lennokin alla näkyy neljä Hellfire-ohjusta, lisäpolttoainesäiliö ja kaksi datalinkkijärjestelmää. Tällainen yhdistelmä soveltuisi arvion mukaan ohjuksen ohjaamiseen etänä.

Another drone strike by US in N. #Aleppo countryside. Car on Azaz-Afrin road destroyed. No one survived. pic.twitter.com/GqR5ZJts5k

Hellfire R9X is a Hellfire variant which has a kinetic warhead with pop-out blades. Due to absence of any explosive in the warhead it is reducing the collateral damage by 93%. Its six blades can slice the target into pieces. pic.twitter.com/OrgULJxY3K

