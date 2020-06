Kuvat näyttävät, miten puna-armeija vyöryi Latviaan

Latviassa vietettiin keskiviikkona neuvostomiehityksen alkamisen 80-vuotispäivää.

Latvian miehitys tapahtui 17. kesäkuuta 1940 vain päivä sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli miehittänyt naapurimaa Liettuan. Venäjän ja Saksan tekemässä Molotov-Ribbentrop-lisäsopimuksessa Latvia oli määritelty Neuvostoliiton etupiiriin.

Neuvostoliitto esitti Latvialle uhkavaatimuksen 16. kesäkuuta 1940. Latvian hallitus päätyi olemaan vastustamatta toimia ylivoimaisen armeijan edessä. 17. kesäkuuta puna-armeija miehitti Latvian.

Latvian presidentti Egils Levits muisteli miehitystä Venäjän ja Latvian rajalla Maslenkoksessa pitämässä puheessaan seuraavasti:

– Tänään, täällä Maskenkoksessa, me muistamme ja kunnioitamme sankareitamme. Rajavartijoita, jotka pysyivät asemissaan ja puolustivat Latvian rajaa aseet kädessään Neuvostoliiton miehittäjien voimaa vastaan, Levits aloitti puheensa.

– Valitettavasti tuohon aikaan vähin halu [vastavoimille] tuli niiltä ihmisiltä, joilta sitä olisi odottanut eniten. Maan poliittinen johto päätti pysytellä pois tieltä ja mukautua tilanteeseen sen sijaan, että he olisivat taistelleet ja protestoineet.

– Mitä tapahtui tuolloin – siitä ei saanut puhua sen oikealla nimellä. Seuraavana päivänä uutistoimistot eivät kertoneet naapurimaan peittelemättömästä hyökkäyksestä tai rajavartijoiden sankaruudesta, vaan kuvailivat vain näennäistä virhettä Latvian ja Venäjän rajalla.

– Latvian tasavallan perustuslain johdannossa todetaan, että Latvian kansa ei olisi koskaan tunnistanut miehitystä ja vastustanut sitä. Vastustus ja taistelu maan puolesta alkoi täällä kuitenkin 80 vuotta sitten. Rajavartijat taistelivat ylivoimaa vastaan, mutta eivät maan johtajat, jotka etsivät kompromissia. Ja he edustivat tuolloin Latvian tasavaltaa ja koko Latvian kansaa.

Alla Latvian ulkoministeriön twitter-päivityksessä on kuvia vuorokaudelta, jolloin tankit vyöryivät pääkaupunkiin Riikaan.

On 16 June 1940, an ultimatum was issued to Latvia by the USSR. Faced with superior Soviet military might, the Latvian government opted not to resist, and on 17 June, Soviet Red Army soldiers occupied Latvia. #HistoryMatters

Photos: Latvian War Museum collection pic.twitter.com/RnKhdOW3UL

— Latvian MFA (@Latvian_MFA) June 17, 2020