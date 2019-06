Kuvat julki: Tämä on USA:n ja tämä Iranin versio

Iran ampui torstaina ilmatorjuntaohjuksella alas amerikkalaisen MQ-4C Triton-tiedustelulennokin Omaninlahdella. Yhdysvaltojen mukaan tiedustelulennokki oli kansainvälisessä ilmatilassa. Iran puolestaan väittää koneen lentäneen Iranin ilmatilassa.

Molemmat maat ovat julkaisseet todisteita väitteidensä tueksi. Kuvat löytyvät tämän jutun lopusta.

USA:n puolustusministeriö on välittänyt julkisuuteen kaksi karttaa, joissa näkyy lennokin lentoreitti sekä ohjuksen laukaisupaikka. Niiden mukaan lennokki ei loukannut Iranin ilmatilaa. Iranin Fars News Agencyn videolla puolestaan USA:n lennokin väitetään lentäneen Iranin ilmatilassa.

Sosiaalisessa mediassa leviää myös jutun alta löytyviä videoita lennokin tuhoutumisesta sekä ohjuksen laukaisusta.

Tilanne USA:n ja Iranin välillä on kiristynyt entisestään. Presidentti Donald Trump määräsi torstaina New York Timesin mukaan sotilaallisia iskuja Irania vastaan, mutta hän pyörsi päätöksensä myöhemmin illalla. Yhdysvallat on syyttänyt Irania myös öljytankkereihin kohdistuneista miinaiskuista Omaninlahdella.

Pentagon just released this map showing what it says is the path of the RQ-4 drone that Iran shot down — all outside Tehran's territorial waters. pic.twitter.com/X9pgppmrLi

Pentagon has shared this image that it says shows the location of the US drone when it was shot down.

The US has asserted that the drone was in international waters when it was hit. Iran has asserted that the drone was in Iranian waters.https://t.co/Hvsoh1Q7zM pic.twitter.com/cL9cJLAGRs

— NBC News (@NBCNews) June 20, 2019