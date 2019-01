Kuvat julki: tältä näyttää kuun pimeällä puolella

Kiina on ottanut maailman ensimmäisen panoraamakuvan Kuun pimeältä puolelta, uutisoi China Xinhua News.

Kuvat Kuusta lähetettiin Maahan Queqaio-yhteyssatelliitin kautta. Tämä sijaitsee Lagrangen pisteessä, josta on yhteys Chang’e-4-luotaimeen ja Kiinan maa-asemille.

Kuvat paljastavat kuun pimeän puolen olevan täynnä pieniä kraatereita.

Yli 7400 kuvasta on myös koottu video, joka paljastaa näkymän luotaimen laskeutumisesta kuun pinnalle. Kiinan avaruushallinnon apulaisjohtaja Li Chunlai kertoo videon paljastavan paljon esimerkiksi kuun iästä.

– Paksumpi pöly osoittaa, että alueella oleva kuun regoliitti on joutunut kauemmaksi, mikä antaa myös vahvan näytön siitä, että alue on vanhempi, Li sanoo.

– Kuun pimeällä puolella on niin monia ainutlaatuisia piirteitä, eikä sitä ole koskaan tutkittu paikan päällä, joten Chang’e-4 saattaa tuoda meille läpimurtohavaintoja, Kiinan tiedeakatemian tutkimusosaston johtaja Zou Yongliao toteaa.

Katso luotaimen tuottama video ja kuvat alta.

— China Xinhua News (@XHNews) January 12, 2019