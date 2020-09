Kuvakartta kertoo, miten parhaiten vältyt koronalta

Suomalaislääkäritkin ovat jakaneet twitterissä jakaneet informaatiografiikoita tekevän David McCandlessin oheista infotaulua Coronavirus Riskiest Activities. Lääkärit toivovat jälleen kerran, että Suomessa viranomainen informoisi vastaavalla tavalla.

Epidemiologeja ja terveysammattilaisia lähteenään käyttävän esityksen mukaan takeout-ruoka, ulkoilmassa harjoittelu, tennis ja auton tankkaaminen ovat vaarattomimpia arkitoimia koronaviruksen saamisen kannalta.

Suurin riski koronan saamiseen on yökerhoissa, sisätilojen baareissa ja juhlissa, konserteissa, stadioneilla ja laulun vuoksi kirkoissa.

Riskitekijöitä, joita pitää ottaa huomioon, ovat:

* Kuinka monta ihmistä?

* Miten lähellä kontakti on?

* Miten kauan altistus kestää?

* Sisällä vai ulkona?

* Paljonko kosketuksia?

* Onko alueella paljon tartuntoja?

* Miten hyvin määräyksiä noudatetaan?

