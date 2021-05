Kuvailluusio: Huomaatko mitä tapahtuu kun tuijotat tätä?

Somessa levinneessä uudessa harhakuvassa on tiheä ruudukko mustalla pohjalla. Ruudukon vasemmalla laidalla olevat viivanpalat vaikuttavat olevan rikki, irti muista.

Illuusion tehneen Ryota Kanain mukaan tarpeeksi kauan kuvion keskiosaa tuijottamalla alkaa sivustoilla tapahtua outoja. Kuvion pitäisi alkaa korjaantua.

Olennaista on pitää katse tiukasti keskellä, eikä antaa silmien eksyä tai vaeltaa vasemmalle tai oikealle sivustalle.

Another intriguing illusion for you. Its called The Healing Grid and was created by Ryota Kanai @kanair – if you stare at the middle the fractured edges appear to mend… pleasing, no? (Keep staring at the centre: don’t let your eyes flick from right to left!) pic.twitter.com/79TQ4wtaf0

— Stephen Fry (@stephenfry) April 30, 2021