Kuva Vladimir Putinin kellosta hämmentää: Mitä kellotaulusta näkyy?

Kremlin mukaan Venäjän presidentti ei käytä kellonsa päivämäärä-ominaisuutta.

Venäläismedia on kiinnittänyt huomiota presidentti Vladimir Putinin eilen perjantaina pitämään puheeseen, jossa presidentti Putin kehotti venäläisiä äänestämään duumanvaaleissa.

Sähköisen äänestyksen mainostamiseen tarkoitettu video julkaistiin Kremlin nettisivulla perjantaina noin kello 16.30. Muun muassa venäläisen Gordonua-uutissivuston mukaan videossa on kuitenkin kummallinen yksityiskohta: Putinilla on kädessään kello, jossa näkyvä kellonaika on 15.24. Kellossa näkyvä päivämäärä on kuitenkin syyskuun 17. päivän sijaan syyskuun kymmenes.

Duumanvaalit järjestetään on 17.-19. syyskuuta. Putin itse jäi omaehtoiseen karanteeniin koronavirusepäilyn vuoksi 14. syyskuuta. Hänen koronatestituloksensa on ollut negatiivinen.

Kreml vastasi epäilyihin lauantaina. Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov sanoi lauantaina virheen johtuvan siitä, että presidentti Putin ei käytä kellonsa päivämäärä-ominaisuutta.

Venäjänkielisen Meduza uutisoi lisäksi perjantaina Putinin mainostaman sähköisen online-äänestyksen edellyttävän matkapuhelinta, jossa on venäläinen SIM-kortti. Kun äänestäjä kirjautuu äänestysjärjestelmään, hänen puhelimeensa lähetetään salasana äänestyksen vahvistamiseen.

Putin on itse toistuvasti sanonut, ettei hän käytä matkapuhelinta. Viimeksi hän sanoi julkisesti näin kaksi viikkoa sitten, 3. syyskuuta 2021.

Kremlin mukaan Putinin avustajat käyttävät matkapuhelinta.

Putinin kellosta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Владимир Путин проголосовал онлайн, уйдя на самоизоляцию, сообщает сайт Кремля. Правда, на протокольном видео видны часы президента и дата – 10-е число. Неделю назад Путин еще не был на самоизоляции. Досрочного онлайн-голосования нет. Обратите внимание на перевернутую цифру 10 pic.twitter.com/Hej7Tz6yuu — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) September 17, 2021