Kuva työurista: Näin Suomi jää jälkeen

Meillä keskimääräinen työuran odotettu pituus on Pohjoismaiden lyhin.

Suomi jää muista Pohjoismaista jälkeen työurien odotetussa pituudessa. Näin toteaa Danske Bankin johtava ekonomisti Pasi Kuoppamäki Twitterissä.

Pasi Kuoppamäki viittaa Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostatin karttaan Euroopan maiden työurien odotetusta pituudesta. Karttaan on koottu kunkin maan 15-vuotiaiden odotettujen työvuosien keskiarvo.



Suomessa työuran odotetaan kestävän keskimäärin 38,6 vuotta. Vastaava luku Ruotsissa on 41,9, Norjassa 39,6 ja Tanskassa 39,9 vuotta. Virossa työuran odotetaan kestävän 39,0 vuotta.

Euroopan kärjessä on Islanti, jossa työuran odotettu pituus on 46,3 vuotta. Islanti on ainoa valtio Euroopassa, jossa työurien odotettu pituus ylittää yli 45 vuotta.

– Suomi jää muista Pohjoismaista jälkeen työllisyysasteen lisäksi työurien odotetussa pituudessa. Islantilaiset ne vasta pitkään töitä tekevätkin, Kuoppamäki tviittaa.

Lyhyimmät työurat ovat Eurostatin mukaan Turkissa, (29,4 vuotta), Italiassa (31,8 vuotta) ja Montenegrossa (32,0).

Ekonomistin mukaan Suomessa ”ainakin työpanoksen määrää voi yrittää lisätä monella tavalla. Tuottavuuskin voisi olla parempi”.

– Onneksi täällä ollaan sentään maailman onnellisimpien joukossa, vapaa-ajallakin toki arvonsa.

