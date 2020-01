Kuva työajoista: Suomi koko Euroopan hännillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työaika on Suomessa useita tunteja lyhyempi kuin eurooppalaisissa kilpailijamaissa.

Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyimpiä, ilmenee teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaportaan kuvasta.

Pääekonomisti on julkaissut Twitter-tilillään kuvan (alla) eri Euroopan maiden kokoaikaistyössä olevien palkansaajien keskimääräisestä toteutuneesta viikkotyöajasta vuonna 2018. Vertailussa on mukana 37 maata, minkä lisäksi siinä on vertailtu erikseen ennen vuotta 2004 liittyneitä EU-maita (EU-15) sekä sen jälkeen liittyneiden maiden (EU-25) keskiarvoa.

Vertailun perusteella suomalaisen todellinen työviikko on useita tunteja lyhyempi kuin verrokkimaissa kuten Saksassa, Islannissa ja Sveitsissä. EU:n keskiarvoon verrattuna toteutunut kokonaistyöaika on noin tunnin pienempi.

Suomea vähemmän töitä tehdään vain Ranskassa.

– Työajoista on ollut viime aikoina paljon puhetta. Tässä minusta yksi parhaista tavoista (ei toki täydellinen) verrata todellista tehtyä työaikaa: työvoimatutkimuksen (harmonisoitu menetelmä) tiedot Eurostatilta kokoaikaisen palkansaajan toteutuneesta viikkotyöajasta, pääekonomisti Petteri Rautaporras sanoo Twitterissä.

Säännöllisten viikkotyötuntien ja tehtyjen viikkotyötuntien erotus on Suomessa Euroopan suurimpien joukossa. Suomessa lomat, arkivapaat ja muut poissaolot lyhentävät työaikaa enemmän kuin muissa Euroopan maissa.

Suomessa yleisin sovittu säännöllinen työaika on 7,5 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa. Kilpailukykysopimus pidensi vuonna 2016 vuosittaista työaikaa 24 tunnilla. Suomessa tehdään kuitenkin edelleen EU-maiden keskiarvoa lyhyempää työviikkoa.

