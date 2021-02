Kuva Suomen epidemiasta: Todistaa tukahduttamisen toimivan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huippututkija kehottaa pääkaupunkiseutua ottamaan mallia muusta Suomesta.

Suomen koronavirusepidemian kokonaiskuva todistaa, että taudin tukahduttaminen on täällä täysin realistinen ja toimiva strategia, Yhdysvaltain arvostetun Columbian yliopiston apulaisprofessori, geenitutkija Tuuli Lappalainen arvioi.

Hän on jakanut Twitterissä alla näkyvät kuvaajat Suomen epidemiasta. Alueellinen vertailu on tehty sairaanhoitopiireittäin elokuun alusta lähtien. Tartuntakäyrät kertovat tuttua tarinaa Uudenmaan muusta Suomesta eroavasta epidemiasta.

Tutkailin koronatartuntoja sairaanhoitopiireissä 1.8. jälkeen. Vaikka PK-seudun ongelmat korostuvat keskustelussa, ei pidä unohtaa, että epidemia on pidetty tosi hienosti kurissa suurimmassa osassa maata. PK-seutu: ottakaa mallia! 💪 🧵👇 pic.twitter.com/Mgsr0Hzvuz — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) February 23, 2021

– Vaikka PK-seudun ongelmat korostuvat keskustelussa, ei pidä unohtaa, että epidemia on pidetty tosi hienosti kurissa suurimmassa osassa maata. PK-seutu: ottakaa mallia, Tuuli Lappalainen sanoo.

Huippututkija huomauttaa, että koronaepidemiaa ei ole juuri näkynyt osassa maata. Monessa paikassa paikalliset ryöpsähdykset on puolestaan hoidettu nopeasti, piikit ovat jääneet lyhyiksi ja koulut ja harrastukset on pystytty pitämään pyörimässä.

Toisessa alla olevassa kuvassa näkyy prosentteina osuus elokuun 1. päivän jälkeisistä päivistä, jolloin on oltu viruksen ”leviämisvaiheen” tartuntarajan yli – eli tartuntoja on ollut 14 päivän aikana yli 50 100 000 asukasta kohden tai ”perustasolla” eli vaiheessa, jossa epidemia ei kasva.

Tässä % päivistä 1.8. jälkeen, jolloin on oltu leviämisvaiheen tartuntarajan yli (14p summa / 100K >50), tai perustasolla (<14). HUS-alueella tartuntoja on suvaittu ja seurauksista kärsitään. Lännessä muuta maata vaikeampaa, mutta Ruotsin tuliaisia (?) on kitketty hyvin. pic.twitter.com/KIVfycyGZp — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) February 23, 2021

Tuuli Lappalaisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella ”tartuntoja on suvaittu ja seurauksista kärsitään”. Maan länsiosissa on ollut hänen mukaansa muuta maata vaikeampaa, mutta mahdollisesti Ruotsin tuliaisina tulleita tartuntoja on ilmeisesti kitketty hyvin.

Apulaisprofessori myöntää, että taudin kitkemisen urakka on toki vaikeampi ”pk-seudun metropolissa”. Hän muistuttaa, että resurssitkin ovat kuitenkin suuremmat.

– Ei Tampere, Kuopio, tai Oulu mitään erämaata ole – eivätkä myöskään saaria tai diktatuureja. Data osoittaa, että tukahduttaminen on Suomessa täysin realistinen ja toimiva strategia, Tuuli Lappalainen toteaa.

Hän ennustaa epidemian jatkosta vaikeaa viruksen entistä herkemmin tarttuvien muunnosten takia. Erityistä huolta on herättänyt B.1.1.7-muunnos, eli niin kutsuttu brittivariantti, joka on muuttunut nopeasti hallitsevaksi viruskannaksi Uudellamaalla. HUS tiedotti eilen, että jo noin kaksi kolmasosaa kaikista uusista tartunnoista on muunnosta.

– Suomessa on paljon osaamista, onnistumisia ja oppeja tämän viruksen kanssa pärjäämiseen. Nyt riitely seis ja toimeksi myös pääkaupunkiseudulla, hallitus hoitakoon työkalut kuntoon, Tuuli Lappalainen summaa.

Jatkosta tulee varianttien takia vaikea, ja tiukkaa toimintaa tarvitaan. Mutta Suomessa on paljon osaamista, onnistumisia ja oppeja tämän viruksen kanssa pärjäämiseen. Nyt riitely seis ja toimeksi myös pääkaupunkiseudulla, hallitus hoitaakoon työkalut kuntoon. — Tuuli Lappalainen (@tuuliel) February 23, 2021