Näin tulva hukutti kokonaisen kaupungin Venäjällä

View this post on Instagram

🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️ …Каждый может помочь! . …кому удобно, привозите к нам в магазин необходимые вещи!!! 🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️ ……открыт сбор помощи для пострадавших от наводнения в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском районах. Нужны: 1. продукты (консервы, макароны, и др. не портящиеся продукты питания) 2. Постельное белье, одеяла, полотенца, кухонные принадлежности (кастрюли, посуда, кружки и тд) 3. Одежда, (тёплая осень, лето. Свитеры, обувь, резиновые сапоги.) Точки сбора вещей: 1. Иркутск, ул. Грибоедова 110. (Студгородок) Храм Римско-Католической церкви Непорочного сердца Божьей Матери. Тел. прихода. 8 (3952) 41-09-43 Приносить можно практически в любое время. 2. Верхняя набережная 167/10 ресторан «Кит-суши» С 13 до 23. ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ 3. ул. Депутатская 84/1 ( вход где Слата, на эскалаторе на 2 этаж, за Продалитом) магазин "Мамусяка" с 11 до 20 часов без выходных ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️