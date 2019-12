Kuva näyttää Saksan teollisuuden syöksyn

Erityisesti autoteollisuus on vaikeuksissa.

– Saksassa teollisuuden anemia laaja-alaistuu, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju katsoo.

Aki Kangasharju on jakanut Twitterissä kuvan (alla) Saksan kausitasoitetusta teollisuustuotannosta. Kuvan mukaan Saksan teollisuustuotannon indeksiluku on syöksynyt vuoden 2019 aikana lähes 109:stä vain 103:een, kun tilastoissa ei huomioida moottoriajoneuvoja. Kaikkiaan teollisuuden tuotannon osalta indeksiluku on jatkanut laskuaan vuoden 2017 lopusta ja on nyt vuoden 2014 tasolla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kertoo, että teollisuuden tuotanto tippui lokakuussa 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen kuukauteen nähden tuotanto supistui Nordean mukaan 1,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta, kun konsensusennuste odotti jopa pienoista kasvua.

– Mitään käännettä parempaan ei ole näköpiirissä, sillä myös teollisuuden saamat uudet tilaukset ovat yhä laskusuunnassa, Sami Pakarinen toteaa Twitterissä.

– Teollisuuden ongelmat koskevat erityisesti paljon esillä ollutta autoteollisuutta. Moottoriajoneuvojen tuotanto supistui lokakuussa -14,3 % vuodentakaisesta. Saksan teollisuuden ongelmat näyttävät siis jatkuvan vielä varsin pitkään.

Joidenkin indikaattoreiden mukaan Saksan teollisuus on painunut jo yhtä huonoon tilanteeseen kuin eurokriisin aikana. Esimerkiksi teollisuuden tilauskannan saldoluku painui marraskuussa ennätysalhaiseen -25,8 lukemaan, kun eurokriisin aikana oltiin alimmillaan saldoluvussa -24,8. Myös teollisuuden luottamus laski lähes eurokriisin aikaisiin tunnelmiin.

Myös yritysten vientiodotukset ovat heikentyneet. Tunnelmat ovat erityisen matalalla kemianteollisuudessa, missä yritykset odottavat entistä vähemmän tilauksia ulkomailta.

