Kuva näyttää, miten konttialus tukki Suezin kanavan täysin

Ever Given -rahtialuksen omistavan yhtiön mukaan siirto on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi.

Suezin kanavan tukkinutta valtavaa konttialusta on yritetty siirtää jo useiden päivien ajan.

Paikalla on liikkunut enimmillään kymmenen hinaajaa, minkä lisäksi rantapengertä on yritetty laajentaa kaivinkoneilla.

Taiwanilaisen Evergreen-yhtiön operoima Ever Given-rahtialus ajautui kurssiltaan hiekkamyrskyn seurauksena. Suezin kanava on merkittävä rahtiliikenteen pullonkaula, joten sen ympäristöön on kertynyt jo lähes 150 vuoroaan odottavaa laivaa.

Ruuhka käy ilmi muun muassa alueesta julkaistuista satelliittikuvista. On mahdollista, että ainakin osa joutuu pidentämään matkaansa yli viikolla kiertämällä Afrikan mantereen.

BBC:n mukaan aluksen omistava yhtiö on pahoitellut hankalaa tilannetta.

– Yritämme irrottaa alusta yhteistyössä paikallisviranomaisten ja Bernhard Schulte -laivayhtiön kanssa, mutta olemme törmänneet äärimmäisen suuriin vaikeuksiin, Shoei Kisen Kaisha -yhtiö toteaa.

