Satelliitin kuva ällistyttää: Pölypilvi peitti Atlanttia

Yllä näkyvässä NASAn satelliittikuvassa valtava pölypilvi päiväntasaajan yläpuolella peittää puolet Atlantista. Nyt tuo pilvi on saapunut Karibialle.

Weather Channel kertoo pilven 8000 kilometrin matkan päättyvän myöhemmin tällä viikolla.

Ilmiö on vuotuinen, joskin tänä vuonna kuiva pöly on tiheämpää kuin vuosikymmeniin. Pölyn kattama alue on läntisen Euroopan kokoinen.

Saharan hiekka-autiomaasta lähtenyt pölypilvi aiheuttaa upeita auringonlaskuja ja -nousuja. Vakavampia ovat sen terveysvaikutukset hengitysvaurioisille ihmisille Meksikonlahden alueella ja USA:n Floridassa.

Ok, last dust pic for today and this one is perhaps the most incredible yet. The comparison photos were sent to me from Mirco Ferro who lives in St. Barthelemy. Check the dates in the photos (top is from March) – both are unfiltered or altered in any way. #SAL #DUST pic.twitter.com/FBwOG5ly1E

— Mark Sudduth (@hurricanetrack) June 21, 2020