Kuun napa-alueilta löytyi vesijäätä

Tutkijaryhmä on vahvistanut aiemmat epäilyt Kuun vesijäävarannoista. Uusien havaintojen mukaan vesijäätä löytyy hajanaisilta alueilta molemmilta napa-alueilta.

Kuun eteläosissa jää on keskittynyt erityisesti syviin kraatereihin. Pohjoisessa jäätä löytyy vähemmän, mutta laajemmalta alueelta.

Tutkijoiden päätelmä pohjautuu NASA:n Chandrayaan-1-luotaimen Moon Mineralogy Mapper -laitteen tekemiin havaintoihin. Laite tutki pinnan heijastuksia ja infrapunasäteilyn imeytymistä. Tarkkojen mittausten vuoksi kirkkaan pintahiekan luomat mahdolliset vääristymät voitiin rajata pois.

Vesijäävarannot sijaitsevat varjoisilla alueilla, joiden lämpötila ei nouse koskaan yli -160 celciusasteen. Jää saattaa olla peräisin Kuuhun miljardien vuosien aikana törmänneistä komeetoista.

Veden hyödyntämisen kannalta on vielä selvitettävä, esiintyykö jäätä kerroksittain vai ainoastaan molekyyleinä hiekan seassa.

Tähdet ja Avaruus -lehden mukaan Intia valmistelee parhaillaan Chandrayaan-2-luotainta, jonka on tarkoitus kuljettaa laskeutuja ja mönkijä Kuun eteläisille napa-alueille. Luotain on tarkoitus laukaista ensi vuoden tammikuussa.

In the darkest and coldest parts of the Moon's poles, ice deposits have been found. At the southern pole, most of the ice is concentrated at lunar craters, while the northern pole’s ice is more widely, but sparsely spread. More on this @NASAMoon discovery: https://t.co/kvjPbMrEWK pic.twitter.com/ZkVFyKrOB6

— NASA (@NASA) August 20, 2018