Kuumeinen Donald Trump lennätettiin sairaalahoitoon

Kyseessä on varotoimenpide, eikä valtaa ole siirretty varapresidentti Mike Pencelle.

Kuumeinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lennätetty sairaalahoitoon. Valkoinen talo on ilmoittanut presidentin olevan ”uupunut, mutta hyvässä hengessä”. Asiasta kertoo BBC.

Trump saapui Walter Reedin sotilassairaalaan varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa. Lääkärien mukaan presidentin on tarkoitus viettää sairaalassa useita päiviä. Kyseessä on varotoimenpide siltä varalta, että hän tarvitsisi sairaalahoitoa.

Presidentin kerrotaan kävelleen itse häntä kuljettaneeseen helikopteriin ja vilkuttaneen häntä kuvanneille toimittajille.

Sairaalassa Trumpille on annettu lääkeaine remdesiviriä. Kyseessä on ebolaan kehitetty lääke, jota on pidetty lupaavana koronalääkkeenä. Sen tehokkuudesta koronaviruksen hoidossa ei kuitenkaan ole varmuutta.

Yhdysvaltain presidentin valtaa ei ole siirretty Trumpilta varapresidentti Mike Pencelle.

Trump on itse kertonut Twitterissä uskovansa, että hän voi hyvin.

– Uskon, että voin hyvin! Kiitos kaikille. RAKKAUTTA!!!, presidentti sanoo.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

74-vuotias Trump ilmoitti eilen, että hän ja rouva Melania Trump ovat saaneet positiivisen koronavirustestituloksen. Muun muassa presidentin kanssa matkustaneen Valkoisen talon avustajan Hope Hicksin on ilmoitettu antaneen positiivisen testituloksen ennen presidenttiparin tartuntaa.