Kuumat ohjeet julki: Näin USA avataan

Yhdysvaltain tautivirasto CDC on julkaissut kokoelman yksinkertaisia, yhden liuskan mittaisia ohjeita. Kyseessä ovat neuvot koronaepidemian jäljiltä tapahtuvaan talouden ja yhteiskunnan toimintojen avaamiseen, joka puhuttaa maata rajusti.

Kuusi seuraavista linkeistä löytyvää dokumenttia käsittelevät työpaikkoja, joukkoliikennettä, lastenhoitoa, kouluja, nuorten leirejä sekä ravintoloita ja baareja. Niitä nimitetään ’päätöspuiksi’.

Ohjeissa käsitellään toimimista eri tilanteissa määräysten mukaisesti ja suuremmassa riskissä olevien suojelua. CBS:n mukaan esimerkiksi lapsia koskevissa ohjeissa kysytään ”pystytkö seuraamaan saapuvia opiskelijoita ja työntekijöitä oireiden ja altistushistorian varalta?”.

Ohjeista suuri osa on tuttuja, kuten sosiaalisen etäisyyden pitämiseen, toistuvaan käsien pesuun ja maskien käyttöön kannustaminen. Työntekijöitä kannustetaan valppauteen sairauden merkkien havaitsemiseksi ja sairaiden kollegoiden varalta.

