Muuntorangaistuksen kuuma väittely – ”PS ei tehnyt mitään”

Jatkossa sakot voidaan muuttaa vankeudeksi.

Eduskunnan täysistunnossa oli torstaina hallituksen esitys sakon muuntorangaistuksesta. Lakiin palaa käytäntö siitä, että jos henkilö ei maksa sakkoja eikä niitä saada perittyä, voidaan sakko muuttaa vankeudeksi.

Täysistunnossa kokoomuksen Timo Heinonen sanoi muuntorangaistuksen palauttamisen olevan osa oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) ”rangaistuksien kiristämispakettia, kokonaisuutta, jossa on ryhdytty sanoista tekoihin”.

– Sakon muunnostahan luovuttiin Suomessa vuonna 2008, kun oikeusministerinä toimi vihreiden Tuija Brax, ja tämän jälkeen myymälävarkaat käyttäytyivät hyvinkin välinpitämättömästi kaupoissa, myymälävarkaiden toimintaa kuvattiin jopa röyhkeäksi. He tiesivät, että he eivät joudu minkäänlaiseen vastuuseen näistä teoistaan, Timo Heinonen sanoi.

– Ja mitä se tarkoitti kaupan laskussa? Kaupalle kertyi vuositasolla noin 550 miljoonaa euroa kustannuksia näistä näpistyksistä, pienistä varkauksista, joita tämän muutoksen jälkeen tehtiin. Eli yli kymmenen vuoden aikana 550 miljoonaa joka vuosi syntyi kustannuksia kaupalle, Heinonen jatkoi.

– Ja kuka ne maksoi? Rehelliset, tavalliset kaupan asiakkaat maksoivat ne kaupan muiden tuotteiden hinnoissa, ja on hyvä, että tämä röyhkeä toiminta nyt saadaan kaupoissa jollain tavalla kuriin.

”Vuosia kestänyt

vetkuttelu”

PS:n Jani Mäkelä sanoi heidän ajaneen asiaa jo vuosikaudet. Hän ihmetteli esitykselle hylkäysesityksen laatineiden puolueiden arvopohjaa.

– Nyt kun hallitus on viimein, vuosia kestäneen vetkuttelun jälkeen saanut edes tämän esityksen tehtyä, niin sitten sekään ei kelpaa. Onko vihreiden ja vasemmistoliiton mielestä oikein, että tavallinen kansalainen joutuu hoitamaan sakkonsa mutta asiansa tarpeeksi pahasti sotkenut vapautuu niistä vastuistaan ja voidaan vaikka sakkolappu repiä poliisin edessä ilman mitään käytännön seuraamuksia, Jani Mäkelä kysyi.

Vihreiden Johanna Karimäen mukaan laki merkitsee työmäärän lisäystä poliisille, syyttäjälle ja tuomioistuimelle.

– Maksamattomat sakothan menevät aina perintään, joten tämä esitys kohdistuu vain niihin, jotka ovat maksukyvyttömiä ja luottotietonsa menettäneitä. Voidaankin kysyä, onko oikein, että muuntorangaistus kohdistuu vain maksukyvyttömiin henkilöihin, Johanna Karimäki sanoi.

Kokoomuksen Veera Ruoho tulistui perussuomalaisten esittämästä arvostelusta.

– Arvoisat perussuomalaiset, te olitte hallituksessa silloin, kun oli mahdollista tähän sakon muuntoon puuttua. Varmaan muistatte: me poliisikansanedustajina tuotiin tätä asiaa monta kertaa esille. Mitä teitte? Ette tehneet mitään, Veera Ruoho totesi.

– On tämä sentään parannusta, parannusta siihen, mihin te kykenitte silloin, kun te olitte hallitusvastuussa. Ette tehneet mitään.

Niin kuin mieli

muuttunut

PS:n Ville Tavio huusi Veera Ruoholle väliin, että ”taisitte olla itsekin perussuomalainen silloin”. Ruoho vastasi ”kyllä”.

Keskustan Markus Lohi sanoi Veera Ruohon puhuvan totta.

– Totta näin, että kyllä tässä on vähän niin kuin mieli muuttunut ja nyt sitten ehkä viisaus on perussuomalaisillakin lisääntynyt sen jälkeen, kun he jättivät hallituksen. Totta kai silloinkin näitä yritettiin, Markus Lohi totesi.

PS:n Toimi Kankaanniemi arvosteli, että Veera Ruoho olisi itse voinut olla aktiivisempi. Ruoho sanoi tuoneensa asiaa useinkin esille ryhmässä.

– Muistan sen varsin hyvin sen takia, koska minun entinen maajoukkuekaverini, joka on kauppias, antoi minulle yksityiskohtaista tietoa siitä, miten se vaikuttaa elinkeinoon, kun on näitä näppäreitä ja ei pystytä sakonmuuntoja käyttämään. Että varmasti toin sen esille, Ruoho muisteli.

Ruoho sanoi myös muun muassa hallintarekisterin olleen kysymys, jossa ”te perussuomalaiset, silloin minun puoluetoverini, äänestitte vastoin äänestäjien tahtoa, vastoin asiantuntijoitten tahtoa”.