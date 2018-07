Kuulujen farkkujen nimi on protesti Moskovalle – myös Suomi-yhteys

Rokotoff-farkut saivat nimensä kommunismin kahden uhrin mukaan.

Mark Galeottin uutuusteos The Vory: Russia’s Supermafia kertoo suurrikollisten lisäksi Neuvostoliiton mustan pörssin salakauppiaista. Kirjan mukaan vain 22-vuotias Jan Rokotov onnistui aikanaan keräämään ryhmälleen nykyrahassa 12,5 miljoonan dollarin omaisuuden ”vaihtamalla votkaa läntisiin vaatteisiin, joita saatiin janoisten suomalaisten turistien yltä”.

Kyse oli suomalaisille vuosikymmenten ajan tutuksi tulleesta pimeästä vaatemyynnistä. Sen aika alkoi 1957 maailman nuorison festivaaleilta Moskovassa ja jatkui aina 1980-luvulle. Jan Rokotov oli farkkukaupan myötä alamaailman kuningas jo ennen siirtymistään valuuttakauppaan.

Vuonna 1961 ”spekulantit” Jan Rokotov ja Vladislav Faibishenko teloitettiin ampumalla. Se oli neuvostojohtaja Nikita Hrustsevin nimenomainen tahto. Yksityinen kauppa oli kiellettyä. Voiton tekeminen oli vielä pahempaa. Izvestija-lehden mukaan ”he elivät parasiittista elämäntapaa ja rikastuivat työtä tekevien ihmisten luomilla eduilla”.

Muodikkaat New Yorkissa valmistettavat laatufarkkubrandit Rokotov ja Rokotov&Fainberg on nimetty heidän mukaansa. Faibishenko oli liian vaikea amerikkalaisille lausuttavaksi.

Kalliita Rokotoff-farkkuja valmistava yhtiö syntyi joitain vuosia sitten, kun USA:ssa asuva venäläinen Vitali Alizier ryhtyi keräämään varoja miehistä kertovaa elokuvadokumenttia varten.

Yhtiön kolmas brandi ovat 88.1961-farkut. Niiden tunnuksessa kummankin 8-numeron sisään on piirretty luoti. Kyse on viittauksesta Venäjän neuvostotasavallan rikoslain 88. pykälään, jonka perusteella miehet teloitettiin. Farkkujen logossa lukee ”In Trade On Black Market We Trust”.

– Rokotov ja Faibishenko eivät mielestäni olleet rikollisia. He eivät tappaneet ketään. He vain halusivat elää totalitaarisessa maassa eri tavalla, josta he maksoivat hengillään, Vitali Alizier sanoo.

