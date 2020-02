Kuuluisa 0,7-mitoitus sopii, mutta meneekö kotihoito kaaokseen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri Krista Kiuru kertoi eduskunnalle henkilöstömitoituksen rahoituslähteitä.

Eduskunta keskusteli keskiviikkona lakimuutoksista, joilla toteutetaan eduskuntavaalien alla paljon puhuttu 0,7-mitoitus. Oppositio varoitti, että osalle vanhuksista käännetään nyt selkä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan uudistuksen rahoituksen linjausten ”edellyttämät toimenpiteet täsmentyvät hallituksen kehysneuvotteluihin mennessä maaliskuussa”.

– Vuoden 2020 rahoitus ratkaistaan pääosin sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan sisältä siten, ettei se vaaranna palveluiden ja etuuksien nykyistä tasoa eikä hallitusohjelman sovittuja tavoitteita. Merkittävimmät rahoituslähteet ovat yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvaukset, palveluhankintojen ja ostopalveluiden tehostaminen järjestämiskoon kasvamisessa, digitalisaation hyödyntäminen sekä uudet järjestelyt apteekkipalveluissa ja lääkehuollossa, Krista Kiuru sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan ”kokoomus kannattaa myös tätä 0,7-hoitajamitoitusta, mutta tarvitsemme lisäksi toimenpiteitä siihen mitä Kiurukin esille toi”.

– Millä tavalla me korjaamme kotihoidon tulevaisuudessa parempana? Miten me pystymme varmistamaan että omaishoito on kunnossa? Ja, arvoisa puhemies, nyt pitää hoitaa meidän järjestelmäämme niin, että jokaista vanhusta ja ihmistä hoidetaan paremmin yksilönä, mutta samaan aikaan vanhustenhoidon järjestelmää kokonaisuutena, Timo Heinonen totesi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi, että hallitus on käynyt erittäin tarkkaan läpi sen, että esitys saadaan rahoitettua ”ja se rahoitetaan kehyksen sisältä vastuullisella tavalla”.

Kansanedustaja-lääkäri Mia Laiho (kok.) nimitti askelta tärkeäksi vanhusten palveluiden parantamisessa. Siinä tulisi hänen mukaansa kuitenkin huomioida kaikki hoitoa ja hoivaa tarvitsevat vanhukset.

– Sanoitte että puutteita on ollut ympärivuorokautisessa hoivassa, ja tiedämme että näin juuri on ollut, mutta niitä on myös kotihoidossa. Te ette ehkä tiedä, minä tiedän, olen ollut päivystyksessä töissä yli kymmenen vuotta ja nähnyt sen kotihoidon kurjuuden, Mia Laiho sanoi.

– Tällä esityksellä parannetaan yhtä osaa kokonaisuudesta, mutta samalla käännetään selkä sille toiselle suurelle osalle, kotihoidolle, joita on saman verran kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. Lisäksi on omaishoito. Kotihoito tulee ajautumaan kaaokseen, jos tässä samassa yhteydessä ei tehdä sitovaa muutosta myös kotihoitoon.

SDP:n Maria Guzenina sanoi, että hän ihmettelee ”kovasti sitä kritiikkiä, jossa ikään kuin asetetaan eri heikommassa asemassa olevat vanhukset vastakkain”.

– Sen takia hallitus on viemässä tätä vastuullisesti eteenpäin. Koulutetaan uusia hoitajia, tehdään alasta vetovoimaisempi, niin että saamme sinne kotihoidonkin puolelle riittävästi henkilökuntaa, Guzenina kuvaili.

Kokoomuksen Petteri Orpo sanoi, että ”meille tämä 0,7-hoitajamitoitus sopii osana sellaista kokonaisuutta, jossa jokaisen vanhuksen, myös kotona asuvan vanhuksen palveluista huolehditaan”.

– Mutta olen syvästi huolissani. Asiantuntijoidenkin mukaan hallituksen esitys uhkaa vakavalla tavalla nimenomaan kotona asuvien vanhusten palveluita, Petteri Orpo sanoi.

– Tätä ei voi tehdä paloittain. Milloin hallitus tuo vanhuspalveluiden kehittämisen kokonaispaketin, kokonaisnäkemyksen, ja miten te varmistatte sen, että kotipalveluissa olevien henkilöiden palvelut eivät heikkene?, Orpo jatkoi.

Krista Kiurun mukaan mitoituksen parantaminen ei ole pois muilta. Hänen mukaansa hoivalaitoksissa asuvien tilannetta tullaan parantamaan myöhemmin.

Olen todella huolissani. Hallituksen esitys uhkaa kotona asuvien ikäihmisten palveluita. Kotihoidossa on enemmän vanhuksia kuin laitoshoidossa. Miten hallitus turvaa kotona asuvien hoivan, mistä se saa hoitajat, mistä rahat? — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 12, 2020