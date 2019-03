”Kuulisi oppositiolta edes kerran, mistä kasvua saadaan”

Petteri Orpo kaipaa vaaleihin keskustelua hyvinvoinnin ja talouskasvun luomisesta.

– Pitäisi puhua siitä, millä hyvinvointi rahoitetaan. Eli työstä ja yrittämisestä. Olen tismalleen sitä mieltä. Odotan niitä keskusteluja, joissa päästään puhumaan näistä aiheista, Petteri Orpo sanoo eduskuntavaalien puheenaiheista.

– Haluaisin kuulla edes yhden uuden todellisen ajatuksen esimerkiksi oppositiopuolueilta siitä, millä me pidämme talouskasvua ja työllisyyttä yllä. Millä me saamme lisää verotuloja joilla kustannamme tärkeät vanhusten palvelut tai riittävät poliisit tai tiet tai riittävän lääkärimäärän?

Orpon mukaan ”kokoomus on esittänyt selkeät lääkkeensä, millä me saamme kasvua aikaan”.

– Haluan muiltakin ajatuksia siitä. Minusta muillakin olisi velvollisuus kertoa, hän toteaa.

– Tarvitaan oikeasti dynamiikkaa talouteen ja hyvää veropolitiikkaa. Jatkuvaa oppimista – siksi olen esittänyt tulevaisuussopimusta, jolla huolehdittaisiin kaikkien työntekijöiden mahdollisuudesta pitää ammattitaitoa yllä. Olemme esittäneet sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista, työmarkkinauudistuksia ja työn ja eläketulon verotuksen keventämistä.

– Meillä on aivan selkeä ohjelma, ja se olisi hyvä kuulla muiltakin.

Kokoomusjohtaja kiersi perjantaina pääkaupunkiseutua seitsemässä ihmisten tapaamis- ja puhetilaisuudessa. Illalla niitä tosin oli tulossa vielä lisää.

Pakilassa Petteri Orpo kävi House of Sandwiches -ravintolassa asiakkaiden kanssa juttelemassa ja itsekin syömässä.

– Nämä ovat silä tavalla tärkeät vaalit, että ainakin itse katson, että Suomi on aikamoisessa tienhaarassa. Me olemme nyt saaneet talouden kääntymään 3-4 vuoden aikana, viime vuonna pystyttiin jopa velkaa lyhentämään, ja sitten on saatu 140 000 ihmistä töihin. Meillä on 22 000 nuorta vähemmän työelämän ulkopuolella kuin silloin kuin aloitettiin, Orpo totesi puheessaan.

– Pitää tehdä kaikki, että tämä hyvä jatkuu, että talous kasvaa ja uusia työpaikkoja syntyy. Koska vain sitä kautta että työikäiset ihmiset tekevät töitä meillä on niitä veroeuroja, joilla hyvinvointia kustannetaan.