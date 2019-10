Youtuben outo algoritmi työntää videoita salaliitoista

Mozilla-projekti on kerännyt käyttäjien kertomuksia Youtube-videopalvelun tarjoamista, ajoittain kiusallisista suosituksista. Kampanjalla vaaditaan yhtiötä muuttamaan algoritmia vastuullisempaan suuntaan.

Youtubea on jo aiemmin arvosteltu radikalisoivien, väkivaltaisten tai jopa rikollisuuteen yllyttävien videoiden esittelystä. Noin 70 prosenttia käyttäjien katseluajasta kuluu automaattisten suositusten seuraamiseen.

– Olen opettaja, ja katsoin asiapitoisia dokumentteja Apollo 11 -lennosta. Nyt Youtube-suositukseni ovat täynnä videoita salaliittoteorioista, WTC-iskuista, Adolf Hitlerin väitetystä pakomatkasta, avaruusolioiden etsijöistä ja Yhdysvaltain-vastaisesta propagandasta, eräs käyttäjä toteaa.

Toinen käyttäjä katsoi kohelluksista tai esimerkiksi kaatumisista kertovia ”fail”-videoita. Youtube ohjasi henkilön kanavalle, johon oli ladattu autojen kojelautavideoita.

– Aluksi videot koskivat pieniä onnettomuuksia, sitten räjähtäviä ja sillalta putoavia autoja. Selvästi onnettomuuksia, joista ihmiset eivät selviytyneet elossa. Tunsin itseni hieman pahoinvoivaksi, enkä ole etsinyt tämän jälkeen vastaavaa materiaalia.

Eräs käyttäjä kertoo mielenterveysongelmista kärsivästä entisestä vaimostaan, joka koukuttui Youtuben salaliittoteoriavideoihin.

– Youtuben videotulva ruokki hänen vainoharhaisuuttaan, pelkoaan ja ahdistustaan. Pyysin häntä lopettamaan, mutta hän ei pystynyt. Yhdessä vaiheessa hän uskoi, että talomme lähellä lentänyt helikopteri oli valtion yritys kaapta hänet ja tyttäremme (he tarkastivat todellisuudessa läheisiä voimalinjoja).

Mozillan mukaan käyttäjäkokemukset kertovat Youtuben algoritmiin liittyvistä vakavista ongelmista. Aihetta on vaikea selvittää tarkemmin, sillä Youtube pitää algoritmien tiedot visusti salassa.

– Kertomukset osoittavat, että algoritmi painottaa ennen kaikkea sitoutumista. Se tarjoaa koukuttavaa materiaalia riippumatta sen haitallisuudesta, Mozillan vaikuttamisjohtaja Ashley Boyd toteaa TNW-sivustolle.

We received hundreds of responses to our call for #YouTubeRegrets. Users report being recommended racism, conspiracies, and violence after watching innocuous content. Read 28 horror stories 😱 that illustrate the problem with @YouTube's #algorithm: https://t.co/KEAbXFgJrp pic.twitter.com/EhrTE3c4LH

— Mozilla (@mozilla) October 15, 2019