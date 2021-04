”Kuulenkohan huonosti, kun en kuule yhtään kriittistä kysymystä pääministerille?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikko, Ylen entinen toimittaja ihmettelee pääministerin julkisuutta.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa epäilee kuulevansa huonosti.

– Kuulenkohan vähän huonosti kun en kuule yhtään aidosti kriittistä kysymystä pääministerille? Esim. että ”miten on mahdollista, että esityksenne oli näin tärkeässä asiassa taas kerran täysin kelvottomasti valmisteltu??, hän tviittaa

Sarvamaa viittaa keskiviikkona kaatuneeseen Sanna Marinin (sd.) hallituksen esitykseen liikkumisrajoituksista.

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen esityksen liikkumisrajoituksista, jossa vain pihapiirissä liikkuminen olisi sallittua tietyin poikkeuksin. Valiokunta katsoi, ettei liikkumisrajoitusten määrääminen ole välttämätöntä ja rajoitukset olisivat perustuslain vastaisia.

Hallituksen esityksen ongelmallisuutta korostaa tulkinnanvaraisuus kielloissa, määräyksissä ja niiden poikkeuksissa, minkä vuoksi ihmisten on käytännössä mahdoton ennakoida, mikä on kiellettyä ja sallittua, ja näin ollen mikä on rangaistavaa.

