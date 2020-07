”Kuukausien vatvomisen jälkeen lomat estävät maskien etenemisen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yritysjohtaja ihmettelee STM:n kansliapäällikön puheita odottelusta.

F-Securen perustaja Risto Siilasmaa hämmästelee sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan kommentteja maskien käytöstä.

Kirsi Varhila totesi tiistaina MTV:n Uutisaamussa, ettei ministeriössä ole juurikaan käyty keskustelua maskeista. Syynä tähän on hänen mukaansa osaksi se, että ”suuri osa asiantuntijoistamme on kesälomalla. Toki täällä on päivystävä ryhmä paikalla, mutta heidän aikansa kuluu muissa hommissa”.

– ”Linjaus maskeista ei ole ajankohtainen” ja ”asiantuntijat ovat lomalla”. Vastuullinen johtaminen on asioiden ennakointia, aktiivista tulevaisuuteen vaikuttamista, Risto Siilasmaa kommentoi Twitterissä.

– Toimitaan nyt, jotta haluamamme tulevaisuus toteutuisi ja epämieluisat tulevaisuuden vaihtoehdot jäisivät pelkiksi pelottaviksi skenaarioiksi. STM:n kansliapäällikkö edustaa koko valtionjohtoa kommenteillaan, Siilasmaa kehottaa ja huomauttaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Mika Salminen kertoi maanantaina viranomaisen harkitsevan hengitysmaskien käyttöönottoa.

Risto Siilasmaan mukaan kuitenkin Varhilan vastauksesta ”saa sen mielikuvan, että tulevaisuuden kannaltamme edulliseksi muokkaamisen sijaan odotellaan, katsotaan mitä tapahtuu ja reagoidaan jälkikäteen”.

– Hengityssuojaimien käyttö on muodostunut tämän passiivisen ajelehtimisen symboliksi. Kuukausien vatvomisen jälkeen asiantuntijoiden lomat estävät etenemisen. Missä muissa asioissa on samanlainen laissez faire (”antaa mennä”) -suhtautuminen?

Esimerkeiksi Risto Siilasmaa mainitsee suojavarusteiden riittävyyden, lainsäädännöllisen varautumisen, viranomaisten yhteistyön, ajantasaisen tilannekuvan vahvistamisen sekä lentoasemien ja satamien toiminnan.

– Ajatellaanpa, että maskeja edellytettäisiin vaikkapa joukkoliikennevälineissä. Kustannukset ja vaiva ihmisille jäisi mitättömän pieneksi verrattuna merkittävämpiin vapauksien rajoitukseen kuten koulujen sulkemiseen tai liikkumisen rajoituksiin. Nyt linjana on odottaa, että toinen aalto tulee ja tämän jälkeen antaa ohjeita ja lisätä rajoituksia, Siilasmaa toteaa.

– Pahimmassa tapauksessa joudutaan ottamaan käyttöön rajumpia toimenpiteitä, mutta vasta kun inhimillinen hinta on jo hyvin korkea. Miksei haittavaikutuksiltaan vähäisempiä toimenpiteitä voisi tehdä ennakoivasti? Näin minimoitaisiin kärsimystä ja toisen aallon vakavuutta.

/1 ”Linjaus maskeista ei ole ajankohtainen” ja ”asiantuntijat ovat lomalla”. Vastuullinen johtaminen on asioiden ennakointia, aktiivista tulevaisuuteen vaikuttamista. Toimitaan nyt, jotta haluamamme tulevaisuus toteutuisi ja epämieluisat… https://t.co/mBteETlqU2 — Risto Siilasmaa (@rsiilasmaa) July 29, 2020