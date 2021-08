Kuukauden sääennuste julki: Toivoa on yhä hyvinkin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Forecan mukaan elokuussa saadaan vielä keskimääräistä lämpimämpääkin.

Tällä hetkellä Suomessa on tavallista viileämpää ja sateistakin. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n uuden kuukausiennusteen mukaan kuukauden aikana nähdään kuitenkin keskimääräistä kuumempaakin kesäsäätä.

Juuri nyt sää on matalapainevoittoista ja epävakaista suuressa osassa Eurooppaa.

– Ensi viikosta alkaen on kuitenkin merkkejä korkeapaineesta, etenkin Pohjois-Suomessa sekä Pohjois-Norjassa. Kuukausiennusteen yleiskuva onkin, että kesä ei ole vielä ohi – sateisen elokuun alun jälkeen on edessä paluu lämpimämpään ja aurinkoisempaan kesäsäähän. Lämpöä riittää ennusteen mukaan jopa elokuun loppuun asti, Forecan meteorologi Kristian Roine toteaa.

Suomessa poikkeama tavanomaista viileämpään on nyt 1–3 astetta. Myös loppuviikolla ja ensi viikon alussa on tiedossa lisää sateita.

Torstaina ja perjantaina Suomi kuuluu korkeapaineeseen. Sää on lähes koko maassa poutaista. Aurinko paistaa ja Suomeen virtaa etelästä lämpimämpää ilmaa niin, että torstaina lämpötila on 20 asteen tuntumassa.

Perjantaina 20 astetta ylittyy suuressa osassa maata.

Lauantaina päivällä sää on vielä poutaista koko maassa. Sunnuntaina sää jatkuu epävakaana, mutta lämpimänä.

Ensi viikolla eli 9. elokuuta alkavalla viikolla ennusteissa näkyy muutos. Viikon keskilämpötila on kuukausiennusteen mukaan Suomessa 1–3 astetta keskimääräistä lämpimämpi.

– Skandinaviassa sekä Suomessa on edessä lämpenevää ja selvästi keskiarvoa korkeampia lukemia, etenkin Pohjois-Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Keski- ja Itä-Euroopassa on edelleen tavanomaista viileämpää. Suurin poikkeama tavanomaista lämpimämpään suuntaan on Venäjän keskiosassa, Roine sanoo.

Elokuun 16. päivä alkavalla viikolla tavanomaista lämpimämpi sää jatkuu kuukausiennusteen mukaan Pohjois-Euroopassa. Suomessa viikon keskilämpötila olisi edelleen 1–3 astetta keskimääräistä korkeampi.

Elokuun loppuun eli 23. elokuuta alkavalle viikolla kuukausiennuste näyttää, että Skandinavia olisi edelleen normaalia lämpimämpi.