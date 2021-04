Kuuban johdosta lähti viimeinen Castro

Ensimmäistä kertaa sitten Kuuban vallankumouksen maata ei johda Castro.

Kuuban kommunistisen puolueen 8. puoluekokous alkoi historiallisesti perjantaina 16. huhtikuuta 2021, kun Raul Castro ilmoitti, ettei hän enää aio jatkaa maata yksinvaltaisesti johtavan puolueen pääsihteerinä. Raul Castro peri maan ja sen ainoan laillisen puoluen johtajuuden vuonna 2008 isoveljeltään Fidel Castrolta, joka oli johtanut maata vuoden 1959 vallankumouksesta lähtien. Nyt 89-vuotias Raul Castro jätti vuonna 2018 maan presidenttiyden Miguel Diaz-Canelille.

Sosialistisen valtion tapaan maan tärkein johtaja on kommunistipuolueen pääsihteeri. Uudeksi pääsihteeriksi valitaan nykyinen presidentti Diaz-Canel. Ensimmäistä kertaa 62 vuoteen Kuuban johdossa ei ole Castron suvun jäsentä. Samalla Kuuban johdosta poistuu vallankumousveteraanien sukupolvi, joka aloitti sosialistisen järjestelmän pystyttämisen.

Diaz-Canel on syntynyt vallankumouksen jälkeen. Hän on koulutukseltaan sähköinsinööri ja taustaltaan teknokraatti, joka aloitti maakunnan puoluejohtajana eli kuvernöörinä, edeten opetusministeriksi, varapääministeriksi, varapresidentiksi ja lopulta presidentiksi. Hän on vannonut jatkuvuuden nimiin.

Diaz-Canelin tehtävä on modernisoida Kuuba, joka on pahimmassa talouskriisissään sitten Neuvostoliiton romahtamisen. Maan tärkein ulkomaalaisen valuutan lähde, turismi, on loppunut koronan myötä. Hallituksen omien arvioidenkin mukaan maan talous kutistui 11 prosenttia viime vuonna. Kuubalaiset viettävät päivänsä jonottamassa elintarvikkeita, lääkkeitä ja muita kulutushyödykkeitä samalla kun korona leviää. Maa yrittää kehittää pelastuksekseen omaa Soberana-02-rokotetta, jonka onnistuminen on myös Diaz-Canelin ensitavoite.

Castron suku ei kuitenkaan katoa mihinkään. Raulin poika Alejandro Castro on kaikkea silmällä pitävän Kuuban sisäministeriön eversti ja tytär Mariela Castro johtaa seksuaalivalistuksen kansallista keskusta. Vävypoika, kenraali Luis Alberto Rodríguez López-Callejas johtaa kaikessa hiljaisuudessa sotateollisuusyritystä, joka kontrolloi useita valtionhotelleja, huvisatamia ja infrastruktuuriprojekteja.