Kuubaan uusi pääministeri yli 40 vuoden tauon jälkeen

Kuubaan on valittu ensimmäinen pääministeri sitten Fidel Castron.

Kuubassa on nimetty uusi pääministeri ensimmäistä kertaa yli 40 vuoteen, uutisoi muun muassa BBC.

Pääministeriksi on nimetty Manuel Marrero Cruz. Nimityksen suoritti Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel. Uusi pääministeri on toiminut aiemmin turismiministerinä. Hänellä on myös taustaa omasta turismibisneksestä.

Tapaus on siinä mielessä ainutlaatuinen, että kyseessä on maan ensimmäinen pääministeri sitten vuoden 1976. Tuohon vuoteen asti maan pääministerinä toimi Fidel Castro, mutta sittemmin pesti poistettiin.

Pääministerin virka otettiin takaisin uuden perustuslain myötä tänä vuonna. Pääministerille siirretään joitain oikeuksia, jotka ovat kuuluneet tähän mennessä presidentin toimivaltaan.

– Hallituksen johtaja tulee olemaan tasavallan presidentin hallinnollinen oikea käsi, kirjoitti valtion johtama Cubadebate-sivusto.

Uudistuksia pidetään kuitenkin lähinnä koristeena, eikä todelliseen muutokseen uskota. Kuubaa johtava kommunistinen puolue ja armeija pysyvät mitä todennäköisimmin edelleen tiukasti kiinni vallan kahvassa.