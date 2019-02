Kuuba äänestää yksityisomistuksesta

Kuubassa äänestettiin uuden perustuslain hyväksymisestä.

Al Jazeeran mukaan uusi perustuslaki tunnustaisi yksityisomistuksen ja edistäisi ulkomaisia ​​investointeja.

– Tämä on kuubalaisten ensimmäinen tilaisuus 43 vuoteen sanoa joko kyllä tai ei hallituksen muotoilemalle ohjelmalle. Nyt saamme viimein mahdollisuuden nähdä, kuinka suuri osuus kuubalaisista alkaa ilmaista erimielisyyttään, kuubalainen toimittaja Jose Jason Nieves toteaa.

Uuden perustuslain laatimisen myötä Kuubassa on herännyt ennennäkemätöntä julkista keskustelua. Lähes yhdeksän miljoonaa ihmistä on osallistunut kokouksiin keskustelemaan aikaisemmasta perustuslakiluonnoksesta ja tehnyt yli 700 000 ehdotusta. Esimerkiksi käsitykset avioliitosta ovat herättäneet vilkasta keskustelua.

– Tästä on herännyt suuri keskustelu, mikä on myönteistä. Keskustelu on tuonut näkyviin jännitteitä, joista ihmiset eivät ehkä aiemmin olleet edes tietoisia, Espanjan ja Kuuban opintojen professori Maria Isabel Alfonso New Yorkista kertoo.