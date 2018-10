Kari Häkämies: ”Kutsukaa presidentti apuun”

Entä jos presidentillä olisi selkeä oikeus toimia välittäjänä juuri nyt?

Eduskuntavaalit ovat vasta ensi vuoden huhtikuussa, mutta vaalikiima on jo käsin kosketeltava. Yhtäkkiä poliittiset puolueet eivät olekaan samaa harmaata massaa, vaan erottuvat toisistaan merkillisen hyvin. Kokonaan eri asia on, onko vastakkainasettelusta, joka on monella tavalla keinotekoista, hyötyä myös kansalaisille. Tuskin, koska hyvinvointiyhteiskunnan käytännön ratkaisut eivät koskaan ole läheskään niin mustavalkoisia kuin poliitikkojen tai työmarkkinajohtajien puheista voisi päätellä.

Unto Hämäläinen kirjoitti joku aika sitten artikkelin, jossa hän tilastojen kautta todisti, kuinka vaikea hallituspuolueiden on saavuttaa vaalivoitto ja kuinka jokseenkin aina suurin oppositiopuolue nousee hallitukseen. Onnistuneen politiikan vaikeuskerroin syntyy siitä, että oppositioasema suosii aivan eri käytöstapoja kuin hallitusvastuu. Oppositiossa kysytään sekä puolueelta että ihmiseltä aika usein moraalin joustokykyä sen suhteen, kuinka paljon kehtaa vallassaolijoita höyhentää, vaikka asiasyitä ei juuri olisi. Ja kun mediailmapiiri arvostaa riidan haastamista, tekee tilaisuus varkaan liian usein.

Hallituksen ja siellä olevien ihmisten ongelma voi taas olla valtaan rakastuminen. Halu ottaa mittaa ja näyttää on inhimillinen ominaisuus, mutta toimii kovin harvoin kokonaisuuden eduksi, vaikka omaa tai puolueen häntää niin kenties voikin nostaa.

Asioita, niiden välisiä yhteyksiä sekä politiikan ihmissuhteita tulee siis nähdä kauas. Seuraava hallitus aloittaa onnellisten tähtien alla, mutta jos joku kuvittelee, että edessä on mukavan leppoisa hallintokausi, erehtyy pahasti. Jo parin vuoden jälkeen talouden nousu taittunee. Sen seurauksena on kyettävä uusiin säästöihin. Tulehtuneen eduskuntailmapiirin vuoksi nykyhallitukselta saattaa jäädä myös ratkaisematta isoja asioita, erityisesti sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus. Mutta sotella on kiire, koska kuntien rahat yksinkertaisesti loppuvat. Ongelman ratkaisu ei yhtään helpotu sillä tosiasialla. että jokaisessa tähän asti esitetyssä vaihtoehtomallissa on perustavaa laatua oleva valuvika: ne kaikki sallivat yli varojen elämisen.

Varaa siis tyhmyyksiin ei ole, mutta silti eduskuntaa, hallitusta, työmarkkinajärjestöjä jäytää riita, joka ei ole suuren suuri, mutta jonka seuraukset voivat ulottua vuosien päähän. Kun näin on, olisi hyvä, jos valtiosääntömme tuntisi ratkaisumallin tällaisiin tilanteisiin. Koko syksy on käyty kiivasta keskustelua siitä, mihin presidentti saa osallistua, mihin ei. Valtiosääntöasiantuntijat ja uuden polven journalistit haluavat siirtää tasavallan päämiehen nauhan leikkaajan tehtäviin, kun taas kansalaiset toivovat presidentille valtaa nykyistä enemmän.

Kirjoitin jutun otsikon provosoiden siksi, että olen itse ollut niiden joukossa, jotka heikensivät presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia muutama vuosi sitten. Virhe on hyvä tunnustaa. Liian pitkälle mentiin, pumaka on pumaka, mutta praktika on praktika. Paha ei olisi, jos presidentillä olisi valtiosäännön mukaan selkeä oikeus toimia välittäjänä silloin, kun muiden järki seisoo. Siis vaikkapa juuri nyt!

Kari Häkämies Kari Häkämies on Varsinais-Suomen maakuntajohtaja.